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99歲老奶奶跌倒骨折 微創手術後1周就能走

游振昇
99歲老奶奶跌倒骨折，手術前情形。（圖：童綜合醫院提供）
99歲老奶奶跌倒骨折，手術前情形。（圖：童綜合醫院提供）

台灣99歲老奶奶晚上在家不小心踩空跌倒，下肢疼痛無法起身站立，家人緊急送到童綜合醫院急診，經骨科醫師黃清順看診並檢查後，確認阿嬤的左大腿股骨轉子間骨折，立刻安排住院及手術，進行微創股骨轉子間骨折內固定復位暨重建手術，手術傷口不到10公分，復位後用以鋼板、髖螺釘固定患部，再灌注入人工骨進行強化，手術順利，術後一周即能下床行走，住院10天即出院返家休養。

童醫院骨科部醫師黃清順表示，造成高齡者骨折的兩個重要原因，就是骨質疏鬆與跌倒，常見的高齡者骨折為脊椎壓迫性骨折、肱骨近端骨折、撓骨遠端骨折、及股骨近端骨折，包括股骨頸骨折和股骨轉子間骨折等。

黃清順指出，隨著醫療技術日益進步，不同骨折形態可選擇使用鋼板、鋼釘固定或人工股骨頭置換，還可使用微創方式加人工骨進行手術治療，降低傷口面積、減少內固定鬆脫，促使病患術後可盡早下床活動，減少長期臥床而可能出現的併發症；他呼籲，老年人當發生骨折情形時，儘早進行積極治療，早日恢復日常生活，並在治療或手術後盡早下床活動，以適度規律的復健運動來強化骨骼強度，術後進行骨密度檢查，以骨鬆藥物治療，預防再次骨折。

99歲老奶奶跌倒骨折，手術後情形。（圖：台灣童綜合醫院提供）
99歲老奶奶跌倒骨折，手術後情形。（圖：台灣童綜合醫院提供）

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