老年人骨鬆經不起跌倒 專家授「防跌秘訣」

(取材自健康醫療網)

老人家慎防骨鬆 和跌倒！台灣 成大醫院家庭醫學部張尹凡醫師表示，以身高這樣的高度跌倒通常不會骨折，應小心骨質疏鬆症造成脊椎、手腕、髖部部位骨折，尤其「髖部骨折」，死亡率比第三期乳癌還高，呼籲家中有長輩者，注意室內環境安全，慎防跌倒及骨折，自己更要趁年輕保存骨本，多運動、補鈣和維生素Ｄ，預防骨質疏鬆。

老年人跌倒很危險 骨折接起就沒問題？

張尹凡醫師表示，骨質疏鬆症是一種因骨量減少或骨密度降低，使骨骼微細結構發生破壞的疾病。由於骨骼脆弱，大幅提高骨折的危險性。

許多民眾常誤以為年紀大「跌倒會骨折是正常的，只要開刀把斷裂處接起來即可」，醫師強調，在骨質正常情況下跌倒並不會造成骨折，若是因骨質疏鬆引起骨折，老人家後續引發的危險遠超乎想像，平均每十位長輩跌倒有三個受傷一個住院，可能造成老人臥床及活動受限、不能自由行走等問題，且曾經跌倒的長輩，很高機率會再跌倒。



骨質疏鬆骨折 脊椎、腕部、髖部最常見

骨鬆引起的骨折，以脊椎、腕部、髖部為好發部位。張尹凡醫師說明，已經骨折的骨鬆病患再次發生「脊椎骨折」的風險比其他人高出四至五倍；若是骨鬆引起的「髖部骨折」常見不能行走及爬樓梯，生活品質大受影響，因長期臥床而感染死亡的風險升高，其致死率甚至比第三期乳癌還高，男性一年內死亡率高達到22%，女性達15%。

如何預防跌倒？6項居家防跌指引

針對跌倒預防，張尹凡醫師指出，老年人身體功能退化、使用鎮定藥物合併多種藥物、穿上不合腳的鞋子、室內環境不安全等都是跌倒的危險因子，家中有老年人，建議從檢視居家環境、定期練習肌力平衡、請醫護檢視藥物著手。

張醫師提供6項居家預防跌倒指引：



（1）環境收拾乾淨，清理堆積雜物

（2）環境明亮，臥室開小夜燈睡覺

（3）地板保持乾燥，居家浴室馬桶旁加裝扶手

（4）拖鞋需合腳，穿著防滑的鞋子

（5）電線要靠牆，以免電線絆倒

（6）物品不要放置高處

骨鬆高危險族群 慎防骨質流失快速

張尹凡醫師提到，45歲前停經女性、家族中有骨質疏鬆的病史、長期臥床病人、瘦小的人、長期菸酒、使用類固醇藥物、鈣質攝取不足、肝腎功能不佳等骨質流失機率高，都是骨質疏鬆症的高危險族群。

骨質疏鬆早期沒有明顯症狀，常常被民眾忽略，張尹凡醫師建議，應規律運動，維持適當體重，避免攝食過量的咖啡因、抽菸及酒精，選用含鈣質豐富的食物，建議每日鈣質1200毫克，維生素Ｄ800-1000 IU國際單位。



面對骨質快速流失，張尹凡醫師說，趁著年輕及早存骨本，可用「FRAX骨折風險評估工具」，評估未來十年骨折風險，預防骨質快速流失，保密防跌，別等到跌倒骨折才知骨鬆了。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48845/

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