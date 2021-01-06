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聞不到味道是老化現象？中醫師解析嗅覺障礙3原因

健康醫療網／記者林渝樺報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

「你有聞到濃濃瓦斯味嗎？」、「你聞聞看這咖啡豆好香喔！」、「你怎麼都沒有感覺？」這些日常生活習慣場景，對於聞不到味道的人來說，旁人實在難以想像他們所處的遭遇。中國醫藥大學附設醫院中醫針灸科主治醫師張哲彬醫師表示，嗅覺異常原因眾多，造成障礙的成因可概括分為傳導性、中樞神經性、病毒感染性三類，提醒民眾如有任何嗅覺問題，應把握六個月黃金期，積極治療有機會康復。

嗅覺異常問題 伴隨味覺功能退化

嗅覺異常包括嗅覺喪失、嗅覺減退、嗅覺過度敏銳及嗅覺障礙。針對功能異常現象，張哲彬表示，患者常聞不到味道，進而味覺功能也大受影響，口味變重、甚至食物腐朽酸臭、瓦斯外洩無法立即察覺等異常徵兆。不過嗅覺乃是主觀感覺，病人感受病態程度難以客觀方式表達，常自以為是正常的老化現象，延誤治療時機。

聞不到任何味道 傳導路徑受阻礙

張哲彬表示，嗅覺主要由大腦嗅覺神經調控，人們之所以能聞到味道，主因是食物氣味的化學分子，藉著空氣滲透到鼻子嗅覺細胞，經由嗅球吸入氣味後，傳至大腦產生嗅覺，這條路徑如果出現異常就會產生嗅覺障礙。然而，張醫師提到，單純因為嗅覺困擾來求診並不常見，多半是疾病中間伴隨出來的症狀，如過敏性鼻炎、慢性鼻竇炎等。然而腦中風及腦外傷、老年失智或是腦部腫瘤壓迫引發都可能引起嗅覺退化，不可不慎。

嗅覺障礙原因有三類 傳導性＋病毒性最常見

同樣是嗅覺問題，造成嗅覺異常的原因也有所不同，治療方面因著個人病因、病況做不同程度治療，其中，嗅覺障礙成因可概括分為傳導性、中樞神經性、病毒感染性三類：  

（1）傳導性嗅覺障礙：鼻腔氣流空間改變造成嗅覺障礙，常見過敏性鼻炎、鼻竇炎、鼻息肉、鼻腔氣管開過刀者。

（2）中樞神經感受性障礙：嗅覺神經和腦部細胞遭受破壞使得嗅覺異常，常見頭部車禍外傷、年長導致中樞神經退化、女性荷爾蒙變化引起嗅覺敏感、化學藥劑損壞神經細胞等。

（3）病毒感染性障礙：病毒或細菌感染侵襲嗅神經功能，如新冠病毒攻擊嗅覺細胞受體，以致於嗅覺功能退化。

神經修復有時效性 把握黃金治療期

張哲彬提醒，嗅覺異常是神經疾病，人體神經修復有其時效性，早期治療可以避免永久性的失能。但本身如果沒有鼻腔問題，卻突然有嗅覺異常，這是重要警訊，例如莫名聞到腐臭氣味，有可能是腦部腫瘤引起嗅幻覺；家中長輩口味變重、嗅覺退化伴隨記憶力衰退現象，可能罹患早期失智症，需及早就醫；若是腦外傷、中風引發嗅覺改變，應積極治療，把握六個月黃金治療期，不論西醫復健或中醫針灸都有機會讓患者重建嗅覺。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48688/

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