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輸尿管結石 老翁忍出腎水腫

胡蓬生
尿路結石的治療可用體外震波碎石術、傳統開刀或內視鏡碎石術處理。（本報資料照片）
尿路結石的治療可用體外震波碎石術、傳統開刀或內視鏡碎石術處理。（本報資料照片）

72歲吳姓老翁輸尿管結石已有一段時間，卻因害怕就醫一再延遲治療，長期下來日常生活都受影響，日前他到台灣衛福部苗栗醫院泌尿科就診，經腹部超音波檢查後出左側輸尿管結石併腎水腫，左側腎臟出現嚴重水腫，院方先安排老翁住院置放引流管改善腎功能，第二次安排輸尿管鏡雷射碎石術，住院短短兩天治療，術後恢復良好，老翁開心出院。

台灣苗栗醫院泌尿科醫師劉明岳表示，腎結石的處理以鹿角形結石及大型結石（大於2.5公分）的清除難度最高，腎臟的集尿系統由許多分叉的管道構成，形似鹿角，稱為鹿角狀結石，常用的體外震波碎石術對這兩種結石治療的成效不佳，但硬式輸尿管鏡最多只能清除腎盂部分的結石，面對曲折的腎臟構造力有未逮，要有效清除鹿角狀及大型結石，只能選擇經皮腎造廔取石術或是軟式腎臟鏡雷射碎石手術。

苗栗醫院院長李明輝指出，尿路結石的治療可用體外震波碎石術、傳統開刀或內視鏡碎石術處理；經輸尿管內視鏡碎石可配合不同碎石工具，如電擊棒、氣動撞擊超音波等，雷射治療也是選擇之一，雷射碎石不但石頭清除率接近百分之百，且幾無後遺症。

配合軟式內視鏡及新型拋棄式超細軟式內視鏡的應用，從尿道經過膀胱進入輸尿管到腎臟，可到達一般硬式內視鏡無法處理的地方，纖細的雷射光纖可以一舉粉碎結石，較不會使腎臟或輸尿管受損，也沒有傷口，隔天即可出院，成功率幾近百分之百，可提供不想接受開刀結石患者另一個選擇。

泌尿科醫師簡維弘表示，相較於傳統開刀，軟式輸尿管鏡與傳統硬式輸尿管鏡相比，可自由彎曲180至270度，進入腎臟後可以很順利檢查各個腎盞，找到結石就能當場打碎，因為是目視，所以特別準確，對年紀大、心肺功能不好或有服用抗凝血劑者，因出血少、疼痛感低，是非常好的選擇。

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