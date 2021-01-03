冬天氣溫驟降 銀髮族除了保暖 別忘了還要防跌

冬天氣溫驟降，對於銀髮族的長者健康是一項考驗。（圖：健康醫療網提供）

冬天氣溫驟降，對於銀髮族的長者健康是一項考驗，如何在寒冷天氣中讓長者，或是特別是有心血管疾病 者要注重保暖健康，是大家關心的議題。台灣衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強指出，因為天氣溫度的突然改變，容易造成有心血管疾病或是年長者的身題發生問題，故以下幾點建議提供，希望能夠讓長者在寒冷天氣中保暖，同時關心居家安全，以預防跌倒的意外發生。

天冷保暖防跌 職能治療4建議

1.起床注意保暖：

天氣寒冷睡醒後可以在被窩內先活動身體的關節，從遠端的腳部、膝蓋、大腿、手部、手肘、肩膀，到腹部、脖子、頭部等，每一個關節處活動十次，等身體暖活後再起身下床，可以避免因溫差太大造成的病變。平時也可以利用彈力帶或是治療球，做些伸展運動訓練肢體平衡，也可以避免突然的姿勢改變身體不穩而造成下床時跌倒。

2.戶外活動的配件要齊：

在寒冷天氣到戶外活動時，帽子、圍巾、口罩、防水手套、防滑鞋子等缺一不可，以增加戶外的抗寒。外出時可以洋蔥式穿著，先穿著保暖的衛生衣，再加上背心或毛衣，外套可選擇具有防風雨功能的，以免因為天冷潮濕影響到外套的保暖功能。此外，要注意手腳的保暖，不論在室內或戶外，穿著襪子及戴手套，當手腳保暖足夠後，身體比較不易感到寒冷。

3.使用電暖器注意安全：

若在室內有使用電暖器等相關設備時，需要注意通風及用電安全，避免因為電暖器的使用消耗過多氧氣影響呼吸，或是因為使用過久室內空氣過於乾燥影響舒適度。此外，因為電暖器或是除濕機等一般用電量較高，避免與其他電器共同使用，當使用完畢或外出時，一定要拔掉插座，以維護用電安全避免發生意外。

4.注意長者的環境安全：

長者因身心對周遭環境的反應力不如年輕人的迅速，因此，居家環境的安全性就顯得格外重要。透過環境的安全性評估，了解到長者在居家生活時可能潛在的危險，例如：上下樓梯絆倒、浴室滑倒、桌牆角的碰撞、光線太暗、顏色對比不明顯、用電的安全性、床鋪與桌椅的高度…等，建議增加各項防撞與防滑設備，並透過環境改的造增加標示與增強燈光等方式，提供長者居家的安全與便利性，營造一個居家友善和防跌的環境。

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資料來源：健康醫療網

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