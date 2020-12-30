兩式退休操 樂活「下半身」

開弓轉身回頭見：雙腳打開成左弓右箭步站穩，右手握拳伸直，左手握拳曲肘在胸前向右上方成拉弓射箭狀。（記者余承翰／攝影）

我退休 了！從工作了41年的國泰醫院退休，希望能搭上很多人的理想：人生6至26歲是學習成長、形塑人生；26至66歲是成家立業、回饋社會；66至86歲是樂活安老，享受人生的20、40、20三個階段。現在的人平均餘命愈來愈長，你我活到百歲的機會愈來愈高，如何樂活安享退休後的下半人生？健康老化至關重要。

規律運動 退休族共識

2025年台灣 即將邁入超高齡社會，每五人中有一位是退休樂活族。我退休後兩個月內，有更多機會觀察各社區角落，驚訝地發現，有非常多的長者在不同的時段，不管早上、下午或晚上，在不同的場所爬山、繞公園、運動中心運動等，認真地做運動養生，更佩服的是，有些長者行動不便、舉步維艱，也一步一腳印踏實走著，這些人都是最棒的退休生活家。

根據社會觀察，只要有超過3個退休族在一起，就可能談論養生方式，儘管每個人都有不同的論點與策略，甚至偏方，但持續規律做運動一定是最大的共識。退休後有台諺說：「顧身體就是在顧傢伙」，運動保健是最好的工作，把健康照顧好，省下看護費、醫藥費，少支出就是好收入，難怪有人開玩笑說：「退休後，只要能每天走來走去，也可以年收入百萬元（台幣）。」就是這個道理。

身心「三動」 安老樂活

退休後，建議可以「三動」安老好樂活，就是腦動、身動、互動。

雖然不必再為工作傷腦筋，但要常常動腦，學習、旅遊、藝術思考等，讓腦神經快速運作，加強連結以維持腦力，一個人偶爾放空也不錯，但不要整天放空；身動則是做運動，每天讓身體動起來以維持體力；互動是鼓勵大家融入社會，跟更多人有接觸互動，在互動中可找到歸屬感，孤獨是健康的大敵，盡量走入人群參與活動，做志工、聊八卦 、練肖話（隨便亂說）都好，勝過一個人宅在家打瞌睡。

在運動中，「維持下肢的肌力與靈活」是重要關鍵。下半身靈活有力，代表有行動力，能走能跑，方便到處旅遊、四處參與，它是樂活安老的保證。建議做以下兩個「退休操」運動，方便時就做一做，以維持健康的體能，讓大家練好下半身，就可以樂活下半生。

一 開弓轉身回頭見

1.雙腳打開成左弓右箭步站穩，右手握拳伸直，左手握拳曲肘在胸前向右上方成拉弓射箭狀。

2.上半身轉頭轉身扭腰向左。換邊再做。

功效：可以伸展並強化軀幹及四肢的肌力。

二 踏高挺身向前推

1.在身體能保持平衡下，將一腳踏在高點穩固處，雙手握拳在胸部兩側，身體挺直。

2.發掌向前推，配合身體向前傾，壓迫髖膝踝關節。換邊再做。

功效：可以練習平衡及加強下肢靈活度。

踏高挺身向前推：在身體能保持平衡下，將一腳踏在高點穩固處，雙手握拳在胸部兩側，身體挺直。（記者余承翰／攝影） 踏高挺身向前推動作2：發掌向前推，配合身體向前傾，壓迫髖膝踝關節。換邊再做。（記者余承翰／攝影） 開弓轉身回頭見２：上半身轉頭轉身扭腰向左。換邊再做。（記者余承翰／攝影）