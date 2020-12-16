老人摔倒恐增死亡風險...醫師教你預防「骨鬆性」骨折

常跌倒是身體警訊，很多人更是跌倒骨折，才發覺有骨鬆症。（圖：健康醫療網）

「老人經不起摔，年紀到了，就容易骨質疏鬆性骨折，骨折後的併發症 更會要人命。」中華民國骨質疏鬆症學會理事、高醫骨科部顧問醫師林高田表示，常跌倒是身體警訊，很多人更是跌倒骨折，才發覺有骨鬆 症，呼籲民眾可透過單腳穿褲子來檢測跌倒風險，平常更應訓練肌力、平衡感，均衡飲食，並找到可持續的運動。

老人骨鬆易骨折 增死亡風險

林高田指出，關係跌倒的平衡感是綜合能力，包含肌力、認知能力、視力等因素，與肝、腎和內分泌器官相關，而心臟疾病、電解質不平衡、精神情緒、頭暈疾病也會增加跌倒風險，「如果常常跌倒，代表身體機能差，可能離生命終點不遠了。」

不過，老年人老化，常跌倒算正常嗎？林高田強調，老人容易跌倒是事實，但不可能一天跌倒好幾次，老人經不起摔，年紀到了，就容易骨鬆性骨折，骨折後的併發症更會要人命。

根據統計，髖關節骨折一年後，男性死亡率約為22%，女性約為19%，死亡率相當高。他解釋，骨折後可能長期臥床，行動不便，少吃營養不足，進而免疫力降低，增加褥瘡、泌尿道、肺部感染等併發症風險，最後導致死亡。

▲中華民國骨質疏鬆症學會理事、高醫骨科部顧問醫師林高田

骨鬆性骨折常見3部位

許多人跌倒後骨折，才驚覺鈣質流失，骨密度降低，已經骨質疏鬆了。林高田醫師指出，骨鬆性骨折的部位，根據年齡有不同特徵：

1.五十至六十歲間「橈骨遠端」：

若同樣跌倒用手支撐，年輕人可能只是韌帶處受損，但罹患骨鬆的老年人，手腕處卻容易骨折。

2.七十歲至八十歲間「髖骨骨折」：

髖關節位於股骨（大腿骨）與骨盆之間，依據解剖位置，70歲常見「股骨頸骨折」；接近80歲則「轉子間骨折」較多。

3.八十歲以上「脊椎斷裂」：

脊椎骨折分慢性和急性，脊椎的椎間盤呈圓錐罐頭狀，跌倒時，常壓迫在前方，導致椎間盤垮掉，發生壓迫性骨折。

雖然骨鬆通常沒有症狀，不過林高田醫師指出，患者的身高與年輕時相比，尤其是女性停經以後，身高變矮差距3-4公分以上，以及肋骨下緣與骨盆之間的寬度，開始變短，代表有駝背問題，就要留意骨鬆。

預防骨鬆怎麼吃？醫：均衡飲食

「補充身體剛好缺乏的營養，飲食才有效果。」林高田醫師先強調，不過每個人缺乏的營養素，沒有檢查很難得知，因此最好的策略就是均衡飲食，有如日式料理，採「食材多元，總量少」為原則。

若是針對骨質疏鬆，擔心缺乏的是鈣質，不過林高田醫師分析，補充足夠的鈣，還要有足夠的胃酸消化，以及充足的維生素B，小腸才能吸收。隨著年紀，胃酸越來越少，消化吸收不良，老年人更要注意「別吃太少」，容易蛋白質等營養不夠，都會影響骨頭健康，太瘦的人骨鬆風險反而高。

預防骨鬆如何運動？患者運動危險嗎？

林高田醫師強調，只要安全、正確運動就不會有危險，且骨鬆一定要運動，因為骨頭需要負重，骨細胞裡的偵測器，偵測到重力、壓力，才會生長，只靠飲食、藥物是不夠的。

至於什麼運動比較適合骨鬆患者？林高田醫師說，運動要根據自身情況適量調整，不過度運動、逞強，循序漸進，「只要有興趣持續、甚至有朋友一起的就是好運動。」強度常建議要半小時、心跳每分鐘150下，不過他也說，爬樓梯、多走一段路，累積運動量，也是好習慣。

長輩跌倒脊椎骨折 骨鬆誤認癌症 骨轉移

林高田醫師分享，有一名長者，去日本旅遊時，摔了一跤，緊急送醫，脊椎骨已骨折，但腦部發現有一病灶，懷疑是癌症骨轉移導致骨折。

家屬和患者以為癌症末期，都很沮喪，結果轉診給醫師治療，發現其實只是骨鬆性骨折，認知功能也正常，腦部只是過去中風病兆，並無惡化跡象。

醫師給予骨鬆藥物治療，並叮囑在椅子上運動，均衡飲食，一個月後已能自行撐拐杖來看診，兩個月後就脫離拐杖。

骨鬆、易跌別輕忽 找出原因先預防

林高田醫師說，骨質疏鬆是身體健康的綜合指標，與蛋白質不足、運動缺乏、胃潰瘍、憂鬱、糖尿病等慢性病相關，應求助醫師診斷，揪出病因。至於預防跌倒，平衡感、肌力都要訓練，平時可觀察單腳穿褲子是否不穩，或平時走路速度過慢也是徵兆。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48405/

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