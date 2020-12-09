北歐式健走 復健練全身
●戶外運動夯，不少銀髮族樂於親近山林生態，結合健走和復健功能的「北歐健走杖」，也因此在台灣興起盛行，農委會水土保持局南投分局與台灣不倒翁學校合作推廣，指導長輩透過健走杖訓練肌力，甚至推出勇腳健走的友善農村小旅行。
台灣不倒翁學校指出，人的器官會隨年齡增長而退化，唯獨肌肉是可以回復的，因此恢復肌力對熟齡族群尤為重要，而透過2根健走杖輔助，除能讓銀髮長者站起來、走得穩，也降低跌倒風險，增強肌力後，甚至毋須依賴輪椅。
而這樣的「北歐式健走」是種心血管運動，全程使用健走杖，像是在一般路面上越野滑雪，行走時除動到下半身，也會帶動上半身，同時能訓練肩部、手臂、核心和腿部肌肉，還能消脂，因此從歐美流行到台灣，其中又特別受到年長者關注。
台灣不倒翁學校創辦人郭健中曾提到，使用健走杖因額外增加2個地面支撐點，走起來更「平衡」能降低長輩走路的搖晃程度；而且，還多了手部的支撐力量，對腿腳或腰部較無力的長輩在行走時又多了一層保護，同時也減輕下半身疼痛。
更重要的是，健走杖不像走路或跑步只會動到下半身，撐杖時同時也會帶動上半身及核心肌群，幾乎全身肌肉都能訓練到，同時也增強自身運動強度；若熟齡族群能持之以恆的健走兼復健，反應力和敏捷度可望有顯著提升。
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