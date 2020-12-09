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北歐式健走 復健練全身

賴香珊
南投縣埔里桃米及魚池東光社區的友善農村小旅行出發前會指導使用健走杖暖身。 （圖：水保局南投分局提供）
南投縣埔里桃米及魚池東光社區的友善農村小旅行出發前會指導使用健走杖暖身。 （圖：水保局南投分局提供）

●戶外運動夯，不少銀髮族樂於親近山林生態，結合健走和復健功能的「北歐健走杖」，也因此在台灣興起盛行，農委會水土保持局南投分局與台灣不倒翁學校合作推廣，指導長輩透過健走杖訓練肌力，甚至推出勇腳健走的友善農村小旅行。

台灣不倒翁學校指出，人的器官會隨年齡增長而退化，唯獨肌肉是可以回復的，因此恢復肌力對熟齡族群尤為重要，而透過2根健走杖輔助，除能讓銀髮長者站起來、走得穩，也降低跌倒風險，增強肌力後，甚至毋須依賴輪椅。

而這樣的「北歐式健走」是種心血管運動，全程使用健走杖，像是在一般路面上越野滑雪，行走時除動到下半身，也會帶動上半身，同時能訓練肩部、手臂、核心和腿部肌肉，還能消脂，因此從歐美流行到台灣，其中又特別受到年長者關注。

台灣不倒翁學校創辦人郭健中曾提到，使用健走杖因額外增加2個地面支撐點，走起來更「平衡」能降低長輩走路的搖晃程度；而且，還多了手部的支撐力量，對腿腳或腰部較無力的長輩在行走時又多了一層保護，同時也減輕下半身疼痛。

更重要的是，健走杖不像走路或跑步只會動到下半身，撐杖時同時也會帶動上半身及核心肌群，幾乎全身肌肉都能訓練到，同時也增強自身運動強度；若熟齡族群能持之以恆的健走兼復健，反應力和敏捷度可望有顯著提升。

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