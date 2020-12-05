照顧失智長輩 5招避免身心俱疲

照顧失智長輩是一條漫長及辛苦的路。(圖：衛福部新營醫院提供)

70歲的台灣 阿嬤罹患了失智 症，家人陪她到醫院就診時常常抱怨「晚上都不睡覺，講也講不聽！幫她做事情，還罵我是小偷，我實在很委屈」。經過台灣衛福部新營醫院精神科職能治療師何孟欣的建議後，家人和阿嬤的衝突減少，雙方笑容都增加了。何孟欣也提供失智症居家照護五大重點招式。

●尊重關心取代質疑責備

失智症患者因認知能力退化，日常生活會開始出現困難，協助時使用指責、命令的語氣會讓患者感到喪失尊嚴，建議以尊重、關心為出發點的語句和患者溝通。例如當患者尿失禁時，可以說「你的褲子好像濕了，我擔心你會著涼，一起去換件褲子吧！」同理患者的情緒，照護更加容易。

●適度幫忙而非完全代勞

許多家人會幫患者生活事務「攢便便（tshuân pin-pin，準備周全）」，患者缺少執行日常生活活動的機會，因此功能退化更快。在安全無虞的環境中，建議盡量讓患者處理還能自己執行的日常活動，例如吃飯、挑選衣物等，從旁給予適當協助即可。

●安排每日活動

許多失智症患者罹病後，活動動機降低，甚至不願意走出家門，與外界互動頻率減少。照顧者可以依照患者過往的興趣、職業安排活動，例如讓長期擔任家庭主婦的患者協助煮飯的簡單步驟。此外，適當的戶外日照活動亦可改善患者日夜顛倒的情形。

●藥物協助，減輕症狀

當患者出現妄想、幻覺等精神症狀，需立即至精神科或相關科別就醫，遵循醫師指示服藥以減緩症狀。若患者不願意就醫，照顧者可依拒絕的原因引導就醫。舉例來說，患者若認為自己身體健壯而不願到醫院，這時照顧者可以事前和醫護人員溝通，假借是自己要看病，請患者陪同就醫。

●好好照顧自己

失智症照護是長期抗戰，休息才能走更長遠的路。患者家庭要凝聚共識，照護不是單一照顧者的責任，彼此需互相支持、抒發情緒。可藉全家出遊、探親等理由，短暫輪替照護，讓主要照顧者有休息空間。(吳淑玲)