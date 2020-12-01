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更年期來襲！善選荷爾蒙替代療法 不增乳癌風險

健康醫療網／記者田柏升報導
圖片來源 ／健康醫療網
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步入更年期 身心狀態一一來襲

女性在40歲尾聲步入更年期，卵巢功能開始退化，雌激素分泌逐漸降低，容易面臨許多症狀，台灣奇美醫院婦產部部長蔡永杰醫師表示，常見包括熱潮紅、盜汗、失眠、脾氣改變、記憶力衰退，情緒低落等症狀。但進入更年期後幾年，過了60歲的症狀則會以健康方面的影響為主，像是心血管疾病、骨質疏鬆還有尿失禁、頻尿等問題。

不當的荷爾蒙替代療法可能增罹癌風險？善選藥物則能避免

荷爾蒙替代療法是緩解更年期症狀的主要藥物治療。有些民眾擔心荷爾蒙替代療法會增加子宮內膜癌及乳癌風險，不過一項追蹤8萬多名停經且服用荷爾蒙婦女的研究發現，謹慎選擇荷爾蒙替代療法中的黃體素並不會增加罹患乳癌的風險，並能提早預防骨鬆問題。

蔡永杰醫師說，女性更年期的身心症狀都因雌激素減少而起，因此治療目的是把缺乏的雌激素補回，在更年期初期就接受荷爾蒙替代療法治療，除了能緩解症狀，也是一種預防性治療，提早預防60歲後的心血管疾病及骨質疏鬆問題。

持續穩定提供保護 連續複方更安全

台灣更年期醫學會及婦產科醫學會已將荷爾蒙替代療法，作為停經後骨鬆及心血管問題的預防性治療納入治療指引。

蔡永杰建議，根據患者狀況，若能選用連續性複方型荷爾蒙替代療法會是更安全的處方。荷爾蒙替代療法中，使用黃體素能讓子宮內膜變薄防止過度增生，因而提供保護子宮的效果。連續性劑型的藥物天天吃，一方面能避免藥物間隔時的出血，另一方面也能維持持續且穩定的藥物濃度。

雖然荷爾蒙替代療法鮮少有副作用，但仍有少部分患者可能會乳房脹痛或短時間不規則出血。每一位更年期女性需針對症狀接受客製化荷爾蒙替代療法治療，除了改善身心狀態也能預防未來重大疾病，讓女性不因為更年期讓人生暫停，邁向嶄新的下個50年。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48237/

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