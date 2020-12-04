我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

豆漿煮粥 補充銀髮族蛋白質

記者李樹人／綜合報導
煮粥時，以豆漿代替水，可提供更多蛋白質。(本報資料照片)
煮粥時，以豆漿代替水，可提供更多蛋白質。(本報資料照片)

60多歲陳伯伯退休後，覺得肚子太大，想要減重，為此早晚散步，且要求太太煮菜時，力求清淡，少油、少糖、少鹽，連最愛的牛肉都不太吃。不料，一、兩年後，身體狀況變差，常覺無力，就醫檢查已瀕於肌少症。台北慈濟醫院營養師郭柏良說，銀髮族飲食不能只注重清淡，還應增加蛋白質攝取。

營養師說，不少民眾以為晚年後，飲食應清淡，清粥配小菜、醬菜，偶爾來顆水煮蛋，這樣才能避免高血壓、高血糖，或是膽固醇過高。有些銀髮族甚至刻意減重，希望維持年輕時的精瘦體態，然而他呼籲：「老年人別再積極減肥了！」

若擔心肥胖而不太吃肉，如果又少吃豆類製品，長期下來，將導致蛋白質攝取不足，出現頭髮枯黃、皮膚乾癟、抵抗力下降、血壓降低、心跳過慢，水腫等問題，造成肌肉量流失，提升肌少症風險。

中老年人如何正確補充蛋白質？郭柏良建議，多吃大豆製品等植物性蛋白質，減少膽固醇、延緩腎功能惡化。另外，食物以天然為主，只需簡易烹調，少吃加工食品，減少攝取鈉及脂肪。

不少銀髮族牙口不好，郭柏良建議，煮粥時，以豆漿代替水，提供更多蛋白質，因較為黏稠，可減少嗆咳機率。豆漿也可用來燉飯，就能攝取更多的優質蛋白質。

編輯推薦

高血壓 減重 肥胖

上一則

6旬婦長期腹痛 驚見15公分腫瘤

延伸閱讀

調整心態／銀髮族防疫 4招免緊張

調整心態／銀髮族防疫 4招免緊張
不忘鍛鍊／上了年紀 8原則讓你告別發福

不忘鍛鍊／上了年紀 8原則讓你告別發福
進補要看體質 感冒、生理期、孕婦別誤踩地雷

進補要看體質 感冒、生理期、孕婦別誤踩地雷

長期清粥配小菜 當心肌少症

長期清粥配小菜 當心肌少症

熱門新聞

緩解夾擠症候群第一招「旋轉肌袖訓練運動」，取一條彈力帶或有彈性的帶子，手臂自然垂兩側，手肘彎曲90度，腋下夾緊，雙手抓緊彈力帶，雙手肘往外旋轉，20至30下為一組，一天做兩組。可達訓練旋轉肌袖，讓肱骨與肩胛骨配合協調，使手臂往上抬更順暢。圖／活力得中山脊椎外科醫院提供

苦練胸肌腹肌莫忘平衡 小心夾擠症候群找上你

2020-11-30 06:24
圖片來源 ／健康醫療網

骨鬆「痛得要命」才知大條了！醫師提三大症狀預防

2020-12-01 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

膝蓋好痛！骨科醫師教你伸展預防

2020-12-01 02:00
冬季常見的食補料理中，大多會加入薑、當歸或黃耆等中藥材，作為調養身體之用。（圖：健康醫療網提供）

冬天如何聰明食補？「3注意」特別提醒

2020-12-03 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

長期清粥配小菜 當心肌少症

2020-11-28 01:00
每年10月15日至12月7日，是紅藍卡即聯邦醫療保險（Medicare）年度開放登記期。（官網）

瞭解紅藍卡優勢計畫

2020-11-24 09:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月

即起縮減！中共黨員及家屬來美旅簽期限 10年縮至1個月
華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

華郵：川普不爽司法部長言論和FBI調查 巴維理恐遭革職

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫

麥康諾：年底前通過第2波紓困案 9080億元計畫