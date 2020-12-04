豆漿煮粥 補充銀髮族蛋白質

煮粥時，以豆漿代替水，可提供更多蛋白質。(本報資料照片)

60多歲陳伯伯退休後，覺得肚子太大，想要減重 ，為此早晚散步，且要求太太煮菜時，力求清淡，少油、少糖、少鹽，連最愛的牛肉都不太吃。不料，一、兩年後，身體狀況變差，常覺無力，就醫檢查已瀕於肌少症。台北慈濟醫院營養師郭柏良說，銀髮族飲食不能只注重清淡，還應增加蛋白質攝取。

營養師說，不少民眾以為晚年後，飲食應清淡，清粥配小菜、醬菜，偶爾來顆水煮蛋，這樣才能避免高血壓 、高血糖，或是膽固醇過高。有些銀髮族甚至刻意減重，希望維持年輕時的精瘦體態，然而他呼籲：「老年人別再積極減肥了！」

若擔心肥胖 而不太吃肉，如果又少吃豆類製品，長期下來，將導致蛋白質攝取不足，出現頭髮枯黃、皮膚乾癟、抵抗力下降、血壓降低、心跳過慢，水腫等問題，造成肌肉量流失，提升肌少症風險。

中老年人如何正確補充蛋白質？郭柏良建議，多吃大豆製品等植物性蛋白質，減少膽固醇、延緩腎功能惡化。另外，食物以天然為主，只需簡易烹調，少吃加工食品，減少攝取鈉及脂肪。

不少銀髮族牙口不好，郭柏良建議，煮粥時，以豆漿代替水，提供更多蛋白質，因較為黏稠，可減少嗆咳機率。豆漿也可用來燉飯，就能攝取更多的優質蛋白質。