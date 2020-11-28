點眼藥水還是眼睛乾！老年結膜鬆弛症 羊膜組織修復速度佳

圖片來源 ／健康醫療網

許多長輩眼睛乾澀，點藥水也無法緩解，小心是結膜鬆弛！高雄醫學大學附設醫院徐旭亮醫師表示，結膜鬆弛好發於年紀大者，對於嚴重鬆弛的結膜患者，手術搭配羊膜組織覆蓋傷口可增加傷口癒合速度，幫助組織修復和再生。他提醒民眾如果長期點藥水仍飽受溢淚、眼睛紅、眼睛乾澀等不舒服的症狀，應盡早求助眼科，釐清眼睛不適的原因。

銀髮族眼睛乾澀無法緩解 可能是結膜鬆弛症

上了年紀，不僅皮膚容易鬆弛、皺巴巴，靈魂之窗也會老，結膜鬆弛是銀髮族常見的眼疾之一。徐旭亮表示，結膜是一層結締組織，與人體皮膚一樣具有皺摺，這層保護眼球的介面，隨著老化日漸鬆弛，可能破壞淚液層的穩定性，造成眼睛表面的發炎，並常常以溢淚、眼睛紅、眼睛乾澀等症狀表現。

徐旭亮提到，許多患者初期症狀多不明顯，甚至誤以為是其他眼疾，長期點眼藥水卻沒有緩解。正確治療上，應依症狀的嚴重度區分：輕微患者，初期可使用人工淚液增加潤滑、抑制發炎藥水來緩解；嚴重患者，當藥水無法有效緩解，鬆弛的結膜使眼部不適日益嚴重時，可與醫師討論採取「下穹隆重建整形手術」緩解症狀。

羊膜組織取自剖腹產婦女 眼表重建傷口癒合快

徐旭亮提到，結膜鬆弛的主要成因為結膜下有一層薄薄的筋膜（Tenon’s Tissue ）老化，並將原本健康的結膜組織往外推，其不但造成儲存淚液的下穹隆功能不佳產生溢淚的症狀外，而且會進而演變為結膜鬆弛的臨床表徵。



「下穹隆重建整形手術」是一種將鬆弛結膜修復的手術，先將鬆弛的結膜予以少量切除並移除退化的Tenon’s Tissue後，以羊膜組織覆蓋在傷口上，可促進傷口癒合及組織再生修復，進而達到眼表重建的目的。

徐旭亮指出，羊膜組織是取自懷孕女性胎盤內側的一層薄膜，是一層單層細胞和基質層組成，「由於沒有血管，表面抗原少，手術引起過敏 、排斥反應較小，而羊膜組織本身富含豐富的營養物質、生長因子等，可以讓傷口癒合較快，抑制發炎的效果」。而且，他補充，捐贈羊膜的剖腹生產婦女經過嚴格的篩檢以及身體檢查，沒有感染、自體免疫疾病等才能成為合格的捐贈者，安全性高。在美國 ，羊膜組織移植應用於眼表重建已成為醫療保險 核准的標準手術程序。

狂點藥水遲遲無法改善 應前往眼科釐清病因

徐旭亮說，不是一直點藥水就可以緩解乾眼症狀，乾眼症的形成原因眾多，比如老化、荷爾蒙、環境因素、使用電腦、藥物、手術、自體免疫性疾病、經常戴隱形眼鏡等，而結膜鬆弛是造成乾眼症的原因之一，此時不針對結膜鬆弛的成因改善，乾眼的症狀不會妥善解決。

目前沒有有效的方法可預防結膜鬆弛，與病患個人體質和年紀有密切關係。醫師仍提醒，患者應盡量少搓揉眼睛，如果出現長期溢淚、眼睛紅、眼睛乾澀，不舒服等症狀，應儘早求助眼科醫師，釐清乾眼症的原因，採取最適合的治療方式。

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資料來源：健康醫療網

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