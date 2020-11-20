我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登得票逼近8000萬 創歷史新高

訴訟太低級？朱利安尼：有18招能證明大選舞弊

秋天易惆悵？「敬畏散步」助年長者轉換情緒

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源／健康醫療網
圖片來源／健康醫療網

每到秋風蕭瑟的季節，就莫名產生孤寂感嗎？試試「敬畏」練習，將注意力從自己轉移到外在，有助轉換情緒。根據2020年9月發表於《情緒》期刊的研究指出，每周進行15分鐘的｢敬畏散步｣持續八周，有助於老年人在日常生活中增加正面情緒、減少困擾。

敬畏的情緒 關注比自我大且無法立刻理解的事物

該研究由加州大學舊金山分校記憶與老化中心（MAC）和全球腦部健康研究所（GBHI）學者合作進行，研究者從記憶與老化中心長期進行的研究中招募52位健康的老年人，請參與者每周至少散步15分鐘，於每次散步前、中、後進行自拍，並填寫簡短的調查，說明散步的特徵和經歷的情緒，共為期八周。

研究者特別針對26名參與者描述敬畏的情緒（例如：自然、藝術、音樂或被帶入一種集體行為如：儀式、音樂會等），建議其在散步的過程，關注比自我大且無法立刻理解的事物，體驗敬畏的正向情緒。

結果發現，隨著研究的進行，｢敬畏組｣參與者的敬畏經驗愈來愈多、對周圍的事物愈來愈感到驚奇和欣賞，自拍也隨著研究過程逐漸將自己縮小，而更強調周圍的風景，同時臉上的笑容也明顯增強，對照組則是散步的更為頻繁，但並沒有在情緒健康或自拍照上產生顯著的變化，代表研究結果確實與敬畏的經驗有關，而不是戶外運動的時間。

敬畏散步 提升正面經驗

台灣成功大學護理學系教授林梅鳳說明，上述研究與完形心理學的圖像（關注的焦點）與背景（忽視的部分）概念相符，參與者透過敬畏散步，想像或關注周遭無法立刻理解的事物，像是大自然的聲音、光線…等，藉由自己與環境焦點的轉換，從原來不曾關切的事物轉為關注，歷經八周養成將焦點放在周遭環境的習慣，有助於提升正面經驗。

她提醒，敬畏散步需要有專業人員的引導與說明，華人文化較容易有鬼神暗示的聯想，若應用於憂鬱症患者，須考量患者本身的固著性被賦予暗示是否會適得其反。

看窗外、戶外散步 發現以往不曾關注的事物

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，「敬畏」綜合了尊敬、恐懼與驚喜的情緒，是種可提升「小我」的認知或態度，能夠使自我與周遭世界感到相襯的健康感受，從上述研究發現敬畏有助於促進情緒健康，在生活中加一點愉悅以及和周遭世界多一些連結，這種敬畏經驗對幸福感有顯著的影響。

她說明，敬畏體驗是種很間單、每個人都可嘗試的方法，只要每天保留一段屬於自己的時間，暫時放下圍繞在身邊的科技產品，給自己一個小目標，看看窗外、到戶外散散步，發現以往不曾關注的事物，將注意力從內在轉到外在，就能夠增加敬畏感受的頻率。另外也可透過給自己一個小試驗，像是每天給三個人讚美或微笑，即便正處於焦頭爛額的情況下更該有所行動，透過這種自我試驗，給他人一個微笑，與人連結、建立正向的互動，也能產生與敬畏體驗一樣的正向感受，有效幫助自己轉換情緒。

【延伸閱讀】

乳癌「切除或化療」非唯一選項 名醫江坤俊破除迷思

樓梯爬到險暈厥！自體免疫疾易併發肺動脈高壓 1招自測風險

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48159/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48159/更多健康資訊

加州大學 舊金山 華人

上一則

暖冬還需要進補嗎？中醫建議先吃這類食物平補

延伸閱讀

樓梯爬到險暈厥！竟是肺動脈高壓 1招自測風險

樓梯爬到險暈厥！竟是肺動脈高壓 1招自測風險
乳癌「切除或化療」非唯一選項 名醫破除迷思

乳癌「切除或化療」非唯一選項 名醫破除迷思
「節日在法拉盛」自拍啟動 佳作有賞

「節日在法拉盛」自拍啟動 佳作有賞
可惡！副教授化名女子身分誘騙兒童傳裸照

可惡！副教授化名女子身分誘騙兒童傳裸照

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事

2020-11-16 01:00
參加傳統聯邦醫療保險的老年人，保費和自付額在新的一年均會上漲。(TNS)

帶你了解紅藍卡 善用長者福利

2020-11-10 09:12
圖片來源 ／健康醫療網

老年想要行動自如 防骨鬆骨折必做的三件事

2020-11-13 02:00
胸腔病院藥師柯雅齡整理常見合併使用易出現嚴重後遺症的中西藥材。記者周宗禎／攝影

吃西藥冬令進補要注意！有些中西藥材相遇易嚴重後遺症

2020-11-14 07:58
衛生福利部桃園醫院物理治療師詹怡婷指出，老人具高跌倒風險，可用以下兩種方式評估跌倒風險因子，另外，更建議可陪伴老人在家進行登階運動，提升身體功能。圖／聯合報系資料照片

老人跌倒率高 物理治療師兩招教你評估長輩跌倒風險

2020-11-15 05:54
李姓婦人因脊椎退化造成雙腿痠麻，幸經微創手術治療，現在已經可以四處活碰亂跳。圖／羅東博愛醫院提供。

脊椎退化怕麻煩不敢言 7旬老婦從愛旅遊變「宅女」

2020-11-13 05:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事