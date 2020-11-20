秋天易惆悵？「敬畏散步」助年長者轉換情緒

圖片來源／健康醫療網

每到秋風蕭瑟的季節，就莫名產生孤寂感嗎？試試「敬畏」練習，將注意力從自己轉移到外在，有助轉換情緒。根據2020年9月發表於《情緒》期刊的研究指出，每周進行15分鐘的｢敬畏散步｣持續八周，有助於老年人在日常生活中增加正面情緒、減少困擾。

敬畏的情緒 關注比自我大且無法立刻理解的事物

該研究由加州大學舊金山 分校記憶與老化中心（MAC）和全球腦部健康研究所（GBHI）學者合作進行，研究者從記憶與老化中心長期進行的研究中招募52位健康的老年人，請參與者每周至少散步15分鐘，於每次散步前、中、後進行自拍，並填寫簡短的調查，說明散步的特徵和經歷的情緒，共為期八周。

研究者特別針對26名參與者描述敬畏的情緒（例如：自然、藝術、音樂或被帶入一種集體行為如：儀式、音樂會等），建議其在散步的過程，關注比自我大且無法立刻理解的事物，體驗敬畏的正向情緒。

結果發現，隨著研究的進行，｢敬畏組｣參與者的敬畏經驗愈來愈多、對周圍的事物愈來愈感到驚奇和欣賞，自拍也隨著研究過程逐漸將自己縮小，而更強調周圍的風景，同時臉上的笑容也明顯增強，對照組則是散步的更為頻繁，但並沒有在情緒健康或自拍照上產生顯著的變化，代表研究結果確實與敬畏的經驗有關，而不是戶外運動的時間。

敬畏散步 提升正面經驗

台灣成功大學護理學系教授林梅鳳說明，上述研究與完形心理學的圖像（關注的焦點）與背景（忽視的部分）概念相符，參與者透過敬畏散步，想像或關注周遭無法立刻理解的事物，像是大自然的聲音、光線…等，藉由自己與環境焦點的轉換，從原來不曾關切的事物轉為關注，歷經八周養成將焦點放在周遭環境的習慣，有助於提升正面經驗。

她提醒，敬畏散步需要有專業人員的引導與說明，華人 文化較容易有鬼神暗示的聯想，若應用於憂鬱症患者，須考量患者本身的固著性被賦予暗示是否會適得其反。

看窗外、戶外散步 發現以往不曾關注的事物

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，「敬畏」綜合了尊敬、恐懼與驚喜的情緒，是種可提升「小我」的認知或態度，能夠使自我與周遭世界感到相襯的健康感受，從上述研究發現敬畏有助於促進情緒健康，在生活中加一點愉悅以及和周遭世界多一些連結，這種敬畏經驗對幸福感有顯著的影響。

她說明，敬畏體驗是種很間單、每個人都可嘗試的方法，只要每天保留一段屬於自己的時間，暫時放下圍繞在身邊的科技產品，給自己一個小目標，看看窗外、到戶外散散步，發現以往不曾關注的事物，將注意力從內在轉到外在，就能夠增加敬畏感受的頻率。另外也可透過給自己一個小試驗，像是每天給三個人讚美或微笑，即便正處於焦頭爛額的情況下更該有所行動，透過這種自我試驗，給他人一個微笑，與人連結、建立正向的互動，也能產生與敬畏體驗一樣的正向感受，有效幫助自己轉換情緒。

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資料來源：健康醫療網

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