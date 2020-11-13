老年想要行動自如 防骨鬆骨折必做的三件事

圖片來源 ／健康醫療網

「骨質疏鬆跟肌少症應該一起正視，除了影響行動力之外，還有可能造成死亡！」國健署調查顯示，骨質疏鬆為老年人常見慢性疾病的第四名，而骨鬆 引起的髖部骨折，第一年死亡率男性為22%，女性為15%。中華民國骨質疏鬆症學會常務理事、高雄長庚醫院內分泌新陳代謝科主任陳榮福提醒，想避免老年危機，應飲食均衡、曬太陽並負重運動。

慢性病患者、停經婦女、虛胖福態者 骨鬆風險高

三高族群、慢性病族群、抽菸、飲酒、有家族史，以及停經婦女，都面臨著骨質疏鬆的威脅，尤其曾經跌倒、或身高縮水4公分以上者，更是高風險族群。

陳榮福主任更指出，隨著年紀增長，動脈會漸漸硬化，肌肉 流失，骨質疏鬆，是自然的生理現象，一般人認為，外表看起來瘦、矮、纖細者比較虛弱，容易肌少症、骨鬆，不過許多看起來福態的長輩，體脂肪太多，肌肉太少，骨骼也不健康。



骨鬆也有死亡威脅 髖骨骨折第一年死亡率22%

骨質疏鬆感覺沒有立即的致命危機，其實骨骼脆弱，隨時都處在骨折的危機下。陳榮福主任提到，骨盆腔骨折會立刻內出血500-1000c.c.，若未急救得當就會死亡；脊椎骨折屬於壓迫性骨折，會漸漸駝背，擠壓肺部空間，進而影響心肺功能，可能造成心肺衰竭。

醫師強調，髖骨骨折最常發生，會失去行動能力，在長期臥床的情況下，其他慢性病會快速惡化，若發生在男性，第一年的死亡率達22%，糖尿病 患甚至是2倍。



骨鬆治療屬長期抗爭 順從性至少要80%

今年世界骨鬆日的主題是「活動力」，長輩活動力攸關肌肉與骨骼健康，30歲左右是肌力與骨骼的巔峰時期，常用來判斷骨密度的T值，代表與健康年輕人骨質密度相比的比值。陳榮福主任指出，全身骨骼約有十萬多處在進行塑造、新陳代謝，同時破壞跟成長，「但過了更年期，生長激素開始減少，成長的速度低於破壞，骨質便會開始退步。」

當T值為-2.5，屬於嚴重骨質疏鬆的患者，就必須接受治療。陳榮福主任說明，藥物分為口服與針劑，骨鬆治療都是長期，口服藥需吃5年，針劑需治療3年，但有許多患者半途而廢，臨床上統計，口服藥的患者1年後只剩1/3還在持續用藥。「骨鬆治療的藥物順從性需達到80%才有療效。」他提醒民眾要持之以恆才能遠離骨鬆骨折的威脅。



對抗骨鬆有三寶 飲食、曬太陽、負重運動

延緩骨鬆最好的方式就是飲食均衡、曬太陽和負重運動。鈣直接從牛奶、起司、海帶等天然食物中攝取即可，而維他命D其實比鈣更為重要。

陳榮福主任提醒，也不需要過度神化維他命D，健康民眾只要每天曬太陽10-15分鐘就足夠，也不用額外補充。此外，許多研究顯示，適當的阻力訓練，循序漸進的負重運動，不僅可以幫助肌肉成長，也會分泌激素刺激骨骼生長，增加骨質密度，且有足夠的肌力也能減少跌倒的機率，降低骨折風險。

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資料來源：健康醫療網

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