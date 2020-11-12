70歲翁與孫玩耍扯斷肩膀 醫點名5大旋轉肌袖斷裂常見原因

圖片來源 ／健康醫療網

旋轉肌袖是覆蓋在肩關節上的一層膜狀的結構，負責肩關節的旋轉，當出現發炎、車禍 創傷、運動傷害、工作性質，甚至老化等因素，都埋下旋轉肌袖斷裂的危險因子。澄清醫院運動醫學中心主任王稚暉指出，治療上可經手術解決，但關鍵仍是術後復健，院內可藉由紅繩懸吊運動訓練設備，幫助患者達到復健效果。

微創肩關節鏡手術解決病症 術後僅留四個小傷口

一名70歲老翁與孫子拉扯玩耍時不慎摔倒，導致右手無法抬舉，起初以為是拐到筋肉，但幾天後仍未好轉，就醫經核磁共振檢查，確診為肩關節旋轉肌袖嚴重斷裂，且寬達約4.5公分。王稚暉主任解釋，經微創肩關節鏡手術，將斷裂的旋轉肌袖順利縫合，並在肱骨打上帶縫線錨釘，用縫線將脫離的旋轉肌袖拉綁住肱骨，術後僅留下四個小傷口。

紅繩懸吊運動訓練設備 助患者多方向進行復健

但術後復健，因考量長期肩關節不動，恐導致肩關節囊沾粘，但若做了不當抬動，恐造成縫合處再次斷裂，因此採以紅繩懸吊運動訓練設備協助復健。吳佳儒物理治療師表示，紅繩懸吊運動訓練設備是運動醫學中心從挪威引進，藉由精準的角度進行多方向的關節活動度及肌肉力量的訓練，患者經每週一次且訓練五十分鐘，目前右手臂已可完全抬舉。

旋轉肌袖病變 不慎遇外力恐造成斷裂

其實單與孫子拉扯玩耍，並不至於旋轉肌袖完全斷裂，主要因患者從事油漆工作長達四十多年，因工作緣故得反覆使用右手臂，長期下來才導致旋轉肌袖病變。王稚暉醫師強調，一旦旋轉肌袖病變，不僅會彈性鬆弛被油質取代，若不小心受到外力衝擊，就可能因此斷裂，不得輕忽嚴重性。

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資料來源：健康醫療網

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