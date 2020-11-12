我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

70歲翁與孫玩耍扯斷肩膀 醫點名5大旋轉肌袖斷裂常見原因

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

旋轉肌袖是覆蓋在肩關節上的一層膜狀的結構，負責肩關節的旋轉，當出現發炎、車禍創傷、運動傷害、工作性質，甚至老化等因素，都埋下旋轉肌袖斷裂的危險因子。澄清醫院運動醫學中心主任王稚暉指出，治療上可經手術解決，但關鍵仍是術後復健，院內可藉由紅繩懸吊運動訓練設備，幫助患者達到復健效果。

微創肩關節鏡手術解決病症 術後僅留四個小傷口

一名70歲老翁與孫子拉扯玩耍時不慎摔倒，導致右手無法抬舉，起初以為是拐到筋肉，但幾天後仍未好轉，就醫經核磁共振檢查，確診為肩關節旋轉肌袖嚴重斷裂，且寬達約4.5公分。王稚暉主任解釋，經微創肩關節鏡手術，將斷裂的旋轉肌袖順利縫合，並在肱骨打上帶縫線錨釘，用縫線將脫離的旋轉肌袖拉綁住肱骨，術後僅留下四個小傷口。

紅繩懸吊運動訓練設備 助患者多方向進行復健

但術後復健，因考量長期肩關節不動，恐導致肩關節囊沾粘，但若做了不當抬動，恐造成縫合處再次斷裂，因此採以紅繩懸吊運動訓練設備協助復健。吳佳儒物理治療師表示，紅繩懸吊運動訓練設備是運動醫學中心從挪威引進，藉由精準的角度進行多方向的關節活動度及肌肉力量的訓練，患者經每週一次且訓練五十分鐘，目前右手臂已可完全抬舉。

旋轉肌袖病變 不慎遇外力恐造成斷裂

其實單與孫子拉扯玩耍，並不至於旋轉肌袖完全斷裂，主要因患者從事油漆工作長達四十多年，因工作緣故得反覆使用右手臂，長期下來才導致旋轉肌袖病變。王稚暉醫師強調，一旦旋轉肌袖病變，不僅會彈性鬆弛被油質取代，若不小心受到外力衝擊，就可能因此斷裂，不得輕忽嚴重性。

【延伸閱讀】

智辨糖尿病飲食陷阱　讓「隱形糖」無所遁形

爬樓梯可以檢測肺功能！？　醫籲全民「一分鐘登階」檢測自身肺功能

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48076/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48076/更多健康資訊

檢測 車禍 糖尿病

上一則

健康男子突語無倫次、腎衰竭 查出多發性骨髓瘤

下一則

眼睛乾的迷思！ 醫籲：對症治療救乾眼

延伸閱讀

後懸吊出包？凱迪拉克休旅車遭調查

後懸吊出包？凱迪拉克休旅車遭調查
疲倦、無力、怕冷 認識甲狀腺功能低下

疲倦、無力、怕冷 認識甲狀腺功能低下
每天吃14種藥竟只是吞心酸？1招解決藥罐子困擾

每天吃14種藥竟只是吞心酸？1招解決藥罐子困擾
「隱形糖」無所不在 小心糖尿病飲食陷阱

「隱形糖」無所不在 小心糖尿病飲食陷阱

熱門新聞

參加傳統聯邦醫療保險的老年人，保費和自付額在新的一年均會上漲。(TNS)

帶你了解紅藍卡 善用長者福利

2020-11-10 09:12
奇異果。（圖╱Pixbay）

6優質水果 補充早餐營養

2020-11-09 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

連環屁代表消化好？ 消化內科醫師這樣說

2020-11-07 06:00
圖片來源 ／健康醫療網

乾眼症成因千百種 注意「這個」最重要

2020-11-11 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

4成癌友死因非癌症？警惕「惡病質」適度補充營養

2020-11-07 07:00
圖片來源 ／健康醫療網

立冬素補 中醫師提醒要補對

2020-11-09 06:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋