左半邊顏面麻痺…竟是皮蛇長進耳朵裡

南投縣黃姓男子診出彌漫性帶狀皰疹，皮蛇不僅長進左耳，還引發左側顏面神經麻痺。（圖：南投醫院提供）

55歲黃姓男子因左側偏頭疼、頭暈，就醫後卻未見好轉，甚至出現左耳疼痛、長水泡，左半邊臉還麻痺，改到台灣 南投醫院就診，原來竟是彌漫性帶狀皰疹感染。

南投醫院指出，黃男起初以為只是感冒，沒想到病況急轉直下，左耳疼痛，還冒出一顆顆小水泡，左半邊臉甚至麻痺到沒有知覺，一度以為是中風 。

帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，多為幼時感染全身性水痘後康復，但因水痘帶狀皰疹病毒VZV躲在被根神經節，待年老或免疫下降時發作，沿著神經分枝分布的皮節長水痘，導致神經疼痛，嚴重恐影響器官正常機能。

南投醫院感染科主任廖嘉宏表示，黃男不僅是一般帶狀皰疹，而是帶狀皰疹引發內耳前庭神經炎病變，更因免疫力低下，造成全身瀰漫性出疹，因此他的「皮蛇」不僅繞了一圈，而是全身都出診，還併發出現暈眩、左側顏面神經麻痺等後遺症。

帶狀皰疹多由單一神經節引起，一旦發作多於身體單側，兩側神經節甚至全身同時發作，相當少見，所幸他及時住院隔離，並施用抗病毒藥物，症狀迅速獲控制療。

廖嘉宏表示，帶狀皰疹所造成的後遺症，經復健後可能改善，但也可能終身受損，影響日常生活，因此建議成人尤其是50歲以上的民眾，應自費接種帶狀皰疹疫苗 ，以預防水痘病毒攻擊。