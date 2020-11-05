我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

左半邊顏面麻痺…竟是皮蛇長進耳朵裡

賴香珊
南投縣黃姓男子診出彌漫性帶狀皰疹，皮蛇不僅長進左耳，還引發左側顏面神經麻痺。（圖：南投醫院提供）
南投縣黃姓男子診出彌漫性帶狀皰疹，皮蛇不僅長進左耳，還引發左側顏面神經麻痺。（圖：南投醫院提供）

55歲黃姓男子因左側偏頭疼、頭暈，就醫後卻未見好轉，甚至出現左耳疼痛、長水泡，左半邊臉還麻痺，改到台灣南投醫院就診，原來竟是彌漫性帶狀皰疹感染。

南投醫院指出，黃男起初以為只是感冒，沒想到病況急轉直下，左耳疼痛，還冒出一顆顆小水泡，左半邊臉甚至麻痺到沒有知覺，一度以為是中風

帶狀皰疹俗稱「皮蛇」，多為幼時感染全身性水痘後康復，但因水痘帶狀皰疹病毒VZV躲在被根神經節，待年老或免疫下降時發作，沿著神經分枝分布的皮節長水痘，導致神經疼痛，嚴重恐影響器官正常機能。

南投醫院感染科主任廖嘉宏表示，黃男不僅是一般帶狀皰疹，而是帶狀皰疹引發內耳前庭神經炎病變，更因免疫力低下，造成全身瀰漫性出疹，因此他的「皮蛇」不僅繞了一圈，而是全身都出診，還併發出現暈眩、左側顏面神經麻痺等後遺症。

帶狀皰疹多由單一神經節引起，一旦發作多於身體單側，兩側神經節甚至全身同時發作，相當少見，所幸他及時住院隔離，並施用抗病毒藥物，症狀迅速獲控制療。

廖嘉宏表示，帶狀皰疹所造成的後遺症，經復健後可能改善，但也可能終身受損，影響日常生活，因此建議成人尤其是50歲以上的民眾，應自費接種帶狀皰疹疫苗，以預防水痘病毒攻擊。

台灣 中風 疫苗

上一則

「與香港腳同行」 他每天穿膠鞋險送命

延伸閱讀

「豆花倒進魚缸」他分享兒時蠢事 釣出更多爆笑回覆

「豆花倒進魚缸」他分享兒時蠢事 釣出更多爆笑回覆
眼白紋藍失明沒在怕！她身體98%刺青 下一步染黑整隻手

眼白紋藍失明沒在怕！她身體98%刺青 下一步染黑整隻手
吃抗生素全身起黑水泡 她崩潰：像被千隻紅火蟻咬傷

吃抗生素全身起黑水泡 她崩潰：像被千隻紅火蟻咬傷
疫期人人必備 口罩瘋時尚 推出就秒殺

疫期人人必備 口罩瘋時尚 推出就秒殺

熱門新聞

骨質疏鬆骨質示意圖 (取材自元氣周報)

駝背? 背部疼痛? 身高縮水? 這是骨質疏鬆徵兆!

2020-11-01 01:09
醫師鄭詠庭呼籲，尿失禁可以藥物或手術治療，術前與醫師討論治療的優缺點，乾爽下半生不是夢。台大醫院新竹分院提供

6旬婦咳嗽漏尿好尷尬 手術後改善尿失禁困擾

2020-11-01 10:05
涼麵的卡路里和含鈉量都高得嚇人。(本報資料照片)

最肥宵夜竟然是這個… 熱量比鹽酥雞還高

2020-10-28 03:10
正在抗癌的民眾，也千萬別輕忽營養補充的重要性。(本報資料照片)

營養不均衡 身體常發炎 小心癌症來敲門

2020-11-02 02:00

感冒多吃9種超強維生素C食物

2020-11-04 02:00
扁豆。（路透）

5種食物 消減腹部脂肪

2020-10-25 03:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選