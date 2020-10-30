強化咀嚼力 長輩防老、延緩失智

齡社會來臨。預防勝於治療，口腔健康是健康的第一道防線，研究發現，強化咀嚼及吞嚥能力，可以延緩失智 ，更是重要的防老關鍵。

常見銀髮族有失智、失能、認知功能障礙、吸入性肺炎等四大疾病威脅。其實只要做到「均衡飲食攝取、餐後口腔清潔、勤做健口操、鍛鍊咀嚼力」，並持之以恆，不僅可以防老，並且有效降低失智等問題的發生率，促進健康生活的延續。

陽明大學牙醫學院團隊曾發表咀嚼能力與大腦灰質關聯性的研究，並榮獲2018年世界牙醫學研究學會的老年研究論文比賽首獎。此研究發現，只要把牙齒保持好、咀嚼功能維持好，就能減緩腦中灰質退化速率，延緩失智症發生。

咀嚼功能 影響認知能力

許多研究顯示，咀嚼能力較差的人，認知功能也較差，甚至容易出現沮喪等情緒問題，進而增加失智的風險。

據統計，每個人平均一天正常咀嚼的時間大約是9分半，但隨著年齡增長，就需要更長的咀嚼時間，才能確保咀嚼及吞嚥的功能不會快速退化。

每天的飲食是維持銀髮族健康的關鍵，很多上了年紀的人，牙齒狀況不好或是裝了假牙，往往只吃軟的、流質食物，長期下來，容易因飲食不均衡、咀嚼能力降低，導致健康狀況每況愈下。

建議牙齒狀況不佳或戴假牙的人，應該要訓練、維持口腔的咀嚼功能。像核桃 、毛豆都是營養價值高又不會太軟的食物，適合每日攝取；牙齒狀況還不錯的人，偶爾則可以嚼食口香糖，也是一種輔助鍛鍊咀嚼肌群的方式，每次咀嚼10至15分鐘即可。

從青壯期 訓練口腔肌肉

口腔內咀嚼肌的訓練，建議從青壯年時期就持續性的進行，愈早開始愈好，成效愈明顯。可以利用通勤的時間、等電梯的時間，一天3次、每次3分鐘做口腔健康操，隨時隨地都能做。

簡單的動作就能鍛鍊咀嚼肌群，延緩失智的發生，還能防止嗆咳與幫助維持唾液分泌及吞嚥功能。