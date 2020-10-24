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防失智 先管好三高

簡浩正
三高患者應遵醫囑按時吃藥，控制好血壓。(本報資料照片)
三高患者應遵醫囑按時吃藥，控制好血壓。(本報資料照片)

高血壓、高血糖、高血脂被稱為三高，是現代人健康大挑戰，對65歲以上長者更是如此，統計顯示，65歲以上長者八成至少有三高其中的一種。三高影響認知功能、使失智風險增加，但若能穩定控制，可降低風險，減輕親友照護與經濟的負擔。

台北榮民總醫院高齡醫學中心主治醫師黃安君表示，研究顯示，65歲以上高血壓盛行率約6成；60歲以上有2成的人有糖尿病，65歲以上飆至4成。至於高血脂症，包括高膽固醇血症與高三酸甘油酯血症，前者血液中總膽固醇（T-CHOL）超過240mg/dl，後者三酸甘油酯逾200mg/dl，65歲以上患者也約2成有高血脂症。

腦中風、心肌梗塞→愛找三高

三高可能使動脈粥狀硬化，使大小血管病變，出現腦中風、心肌梗塞、視網膜、腎臟病變等風險，也對認知功能有影響。研究顯示，血壓、血糖不穩定是失智危險因子。

不過，65歲以上的人雖然要控制三高，但在不同狀況下，有不同的控制標準。例如同樣是80歲，相對健康者與長期臥床者相較，三高控制目標不同，健康者偏向一般人的控制準則，臥床者伴隨身心失能或體力差，三高控制應適度放寬。

例如血壓，黃安君表示，65歲後收縮壓偏高雖然要注意，但若收縮壓與舒張壓之間數值差距過大，即「脈壓」過高， 或出現一起身就會頭暈的姿勢性低血壓等，恐更增認知功能異常的風險。

血糖控制→「共病」是關鍵

在血糖控制方面，當年紀增長、有輕度認知功能異常或輕微失能時，若血糖控制太嚴格，反而可能加重認知功能異常。

黃安君表示，以台灣為例，外指引考量共病、日常是否需協助、是否有認知功能異常等，分為三等級：

第一等級：共病症小於三種，日常生活可自理、認知功能無問題者，糖化血色素目標是小於7.5%，與一般成年人糖化血色素檢測值4%到6.5%之間接近。

第二等級：有共病、認知功能輕微障礙者，糖化血色素目標為8%。

第三等級：臥床需人家幫忙，有慢性肺病、需洗腎、轉移性癌症病人或中重度失智症等，糖化血色素目標控制在8.5%。

同樣控制糖尿病，黃安君表示，可依狀況不同照護長者，飲食上也別太嚴格，六大類食物皆能攝取，只是攝取米飯、水果類等含醣食物應注意分量。

黃安君呼籲，年長者若有三高，治療目標隨身心功能，考量失能、失智等情況調整；而當患者已出現藥物副作用時，家屬應向醫師反映，立即調整藥物，並減少副作用，減低臥床等長照風險。

三高 高血壓 血糖

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