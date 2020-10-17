年長者聽損 失智、憂鬱風險增

隨著人口老化的比例愈來愈高，有聽力障礙的人口也愈來愈多。（本報資料照片）

聽覺是人類重要的感官之一，聽力障礙往往會引起生活中許多不便，包含人際溝通困難、社交障礙等，進而影響工作、學習與生活等。年長者有聽損，可能會增加罹患失智 或是憂鬱症等風險。

隨著人口老化的比例愈來愈高，有聽力障礙的人口也愈來愈多。世界衛生組織（WHO）報告指出，全世界約有4.66億人口有中度以上的聽損。

造成聽力損失的成因很多，包含遺傳因素及環境因素。基因變異也是新生兒聽損重要的原因之一，約占七成左右，早產、周產期缺氧、新生兒核黃疸、先天性巨細胞病毒感染、先天性德國麻疹病毒感染等因素，亦可能造成新生兒聽損。

另一方面，噪音暴露、耳毒性物質、老化、中耳炎或腦膜炎等感染，也是造成青少年及成人聽損的重要成因。不良生活作息、菸酒、系統性疾病（如肥胖 、高血壓 、糖尿病等），都是造成老年性聽損的常見原因。

聽覺障礙可以初步分為傳導型聽損及感音型聽損兩大類，傳導型多是由於外耳或中耳病變引起，部分可藉由藥物、局部治療或手術等方式治療而改善。然而，針對感音型聽損，也是最常見的聽損類型，目前並沒有有效的治療方式，需要藉由聽覺輔具如助聽器、人工耳蝸等幫忙。

早期診斷、培養良好的生活習慣、適當的防護工作等，都能有效的做到預防聽損惡化及聽力保健。因為醫學的發達，目前中耳炎或腦膜炎等感染症都能有效的治療，大幅降低此一比例造成的聽損。

此外，避免長期噪音環境，包含職場噪音及娛樂性噪音等的暴露、工作配戴防護耳罩或耳塞、良好生活作息、避免菸酒等不良嗜好、預防肥胖及系統性疾病等，都能有效的預防聽損。（台大醫院雲林分院耳鼻喉部主治醫師）