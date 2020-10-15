睡前吃蛋糕 老翁急性心肌梗塞

睡前兩小時前要盡量避免甜食，以免造成心血管阻塞或血管血栓。(本報資料照片)

76歲的陳伯伯雖有遺傳性三高 ，但謹遵醫囑，規律用藥、三餐定時，日行五千步，唯一的壞習慣就是長期睡前愛吃一塊蛋糕，以便紓壓入睡，近期感到胸悶、喘不過氣，就醫確診為急性心肌梗塞。國泰醫院心血管中心陳玠宇表示，睡前兩小時前要盡量避免甜食，以免造成心血管阻塞或血管血栓。

陳玠宇說，不少台灣 民眾愛在睡前吃甜食，甚至吃鹽酥雞、雞排等，但要遠離三高和心血管疾病風險，最好避免在睡前兩小時吃高糖分、高油脂的食物，如果真的覺得有點餓，可以牛奶、豆漿替代，不僅油脂、糖分較低，也較容易有飽足感。

夜間因新陳代謝減弱，長期食用甜食會造成血液黏稠度增加，使夜間血壓保持在較高的狀態，或導致動脈粥狀硬化，進而產生心血管阻塞及血管血栓形成，急性會造成心肌梗塞發作，慢性則引起缺血性心臟病 。

目前治療嚴重冠狀動脈心臟病，包括心導管支架置放手術、冠狀動脈繞道手術或積極藥物治療。據文獻統計，仍約有一成患者接受藥物和手術治療後症狀仍未改善，稱為「頑固性心絞痛」 ，或有些病患因年紀太大或已裝多根支架，不適合開刀，陳玠宇說，心臟震波治療提供病人另種選擇。

心臟震波治療可在不傷及心臟組織下進行血管再生，刺激心臟釋放血管舒張因子及生長因子，改善心臟缺血問題，同時將休眠狀況的心臟細胞喚醒，適用於缺血性心臟病及心衰竭病人身上，可作為藥物和手術外的輔助治療。