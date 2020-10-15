醫師：用1條領結 測出有無失智症

醫師周希諴分享，透過每天綁蝶形領結來檢測失智症的前兆。（記者趙容萱／攝影）

失智 症不再是年長者專屬，台灣 失智症權威醫師、中山醫學大學附設醫院失智共同照護中心主任周希諴說，失智症前兆可從一些動作看出端倪，例如以前學過、每天打領帶或繫鞋帶，突然有一天不會了，就應就醫檢查。

周希諴分享，現在他參加中山醫學系同學會，每位同學都綁一條適合正式場合的蝶形領結來檢測 ，檢測方法是「你每天綁，有一天發現忘了怎麼綁，就要來找我了」。

周希諴說，失智症人口有年輕化，不再是年長者專屬，65歲以下年輕型失智症達1.8萬人。這群40、50歲青壯人口曾經是上班族、上健身房、忙碌於工作，從教授、高階主管、職員到家庭主婦都有。

周希諴指出，失智症以阿茲海默症最為常見，約占65%，其次為腦中風或慢性腦血管病變等造成的血管型失智症。失智症需要及早診斷治療，然而失智症的早期症狀易與老化、憂鬱症等疾病混淆，加上症狀可能單一，也可能同時出現，不但家屬不容易辨識，臨床診斷也是一大挑戰。

周希諴建議，若發現學過但現在不會了、忘東忘西、找不到回家的路，或性格丕變、妄想、對原有嗜好興趣缺缺等行為，應及早就醫診斷。