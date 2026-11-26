動靜脈瘻管被視為腎友的「生命線」，一旦發生狹窄或阻塞，恐影響洗腎療程，還可能面臨無法洗腎的困境，示意圖。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒洗腎腎友，動靜脈瘻管是維持透析的生命線，應每天檢查是否出現震動減弱、抽血塊或腫脹等警訊，並及早以超音波與介入治療處理狹窄。

對於洗腎患者而言，除了定期洗腎，維護血管健康也是重要課題。動靜脈瘻管被視為腎友的「生命線」，一旦發生狹窄或阻塞，恐影響洗腎療程，還可能面臨無法洗腎的困境。台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師畢偉楓表示，建議腎友每天早晚各花30秒觸摸瘻管，若發現震動減弱、手臂異常腫脹，或洗腎後傷口難以止血，都可能是血管狹窄的警訊，應及早接受檢查。

畢偉楓指出，動靜脈瘻管是血液透析時，血液進出身體的重要通道，透過透析排除體內多餘水分及毒素。當血管逐漸狹窄時，身體及洗腎過程中往往會出現以下4大警訊：

一、瘻管震動減弱：健康的動靜脈瘻管因血流量大，觸摸時可感受到輕微震動，若震動幅度較平時微弱，可能代表血流受阻。

二、洗腎時抽出血塊：可能與瘻管血流速度變慢、血管狹窄，或血管異常擴大造成亂流有關。

三、洗腎機器發出警訊：當瘻管血流不足、血流速度無法達到標準，或靜脈壓力過高，洗腎機器便可能發出警示訊號。

四、拔針後難以止血或手臂腫脹：可能是瘻管回流端血管狹窄，導致靜脈壓力升高所致。

畢偉楓表示，若出現上述警訊，可安排血管都普勒超音波檢查，除了觀察血管管徑、狹窄長度、鈣化程度及是否存在血栓，也可透過血流速度及亂流情形，評估血管狹窄程度。

若超音波發現血管狹窄程度超過50%，或已出現血流異常等臨床症狀，可轉介心臟血管科接受瘻管攝影。若確認血管狹窄程度超過70%，可視病況安排氣球血管擴張術，利用高壓氣球撐開狹窄處，恢復血流暢通。療程大多可在30分鐘內完成，成功率約90%至95%，但若血管嚴重鈣化、彎曲或長期阻塞，治療難度將提高。

若血管狹窄未及時發現，加上洗腎期間血壓、血流不穩定，恐形成急性血栓，甚至造成瘻管完全阻塞，此時治療將更加複雜。畢偉楓說，臨床可透過氣球導管清除血栓，再以高壓氣球擴張狹窄血管；若血管已阻塞數天、血栓較難清除，則可利用特殊導管將溶栓藥物均勻注入血栓，幫助血塊溶解。若上述方式仍無法恢復血流，則須評估外科取栓手術，但因傷口較大、癒合不易，臨床較少採用。

畢偉楓表示，維護洗腎生命線的關鍵在於及早發現、及早治療，腎友應養成每天檢查瘻管的習慣，若發現異常，應主動告知醫療人員；若瘻管震動突然消失，更應儘速就醫，切勿等到下一次洗腎才處理。