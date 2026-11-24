香蕉的熟成程度會影響糖分、澱粉、纖維及維生素含量；示意圖。（unsplash／Spoorthi J）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，香蕉從青綠到發黑各階段營養特性不同，可依血糖控制、腸胃狀況與運動需求選擇最適合的熟度。

香蕉 是常見水果，但你可能不知道，香蕉的熟成程度會影響糖分、澱粉、纖維及維生素含量。HUFFPOST報導，美國營養師指出，從青綠色到表皮變黑，不同熟度的香蕉各有營養優勢，適合不同健康需求，選購時不妨多留意。

1.未熟：青綠色

香蕉呈青綠色，果肉較硬、不容易剝皮。這個階段抗性澱粉含量最高、糖分最低。抗性澱粉類似膳食纖維，可滋養腸道益菌、幫助維持腸道菌群平衡，也有助穩定血糖、增加飽足感。

營養師指出，這類香蕉適合有胰島素阻抗、糖尿病前期、第二型糖尿病及希望改善腸道健康的人。不過，抗性澱粉消化較慢，部分人食用後可能腹脹或腸胃不適，運動前也不宜大量食用。

2.稍熟：黃色帶綠

香蕉大部分轉黃，兩端仍帶綠色，果肉稍軟但仍結實。此時抗性澱粉開始轉化為單醣，糖分略增，但仍保有較多纖維。

營養師表示，這個階段適合希望兼顧腸道健康與血糖穩定的人，鉀、鎂等礦物質含量也維持穩定。

3.全熟：金黃色

香蕉完全轉黃，果肉柔軟、容易剝皮，並帶有甜香。此時大部分澱粉已轉化為天然糖分，纖維略減，糖分及抗氧化物質增加，維生素和礦物質則處於較佳水平。

營養師指出，香蕉適合運動前補充能量，也能增加鉀攝取，有助血壓調節及肌肉收縮。一根香蕉約可提供每日所需鉀及鎂各8%，也適合兒童食用。

4.過熟：出現褐色斑點

香蕉質地變軟，表皮出現褐色斑點，香氣更加濃郁。此時糖分接近最高水平，纖維持續減少，甜度較高，適合需要快速補充能量、食欲較差或消化較敏感的人，但血糖控制不佳者應留意攝取量。

5.熟透：表皮變褐或發黑

香蕉表皮大面積變褐甚至發黑，果肉柔軟，糖分及抗氧化物質含量較高，纖維最低，維生素C則逐漸流失，但鉀含量大致維持。

營養師建議，這個階段較適合用來製作香蕉蛋糕、餅乾或冰凍後打成奶昔，而非直接當作日常水果。熟透香蕉容易消化，也能快速提供熱量，但糖尿病患者及希望攝取較多纖維的人不宜過量。

營養師也提醒，香蕉無論青綠或成熟，都具有營養價值，沒有一種熟度適合所有人。消費者可依照血糖控制、腸胃狀況及運動需求選擇，不必只憑顏色或甜度挑選。