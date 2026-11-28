專家提醒，睡覺時打呼可能罹患睡眠呼吸中止症 睡覺時常打呼、呼吸突然停止，接著又大聲喘氣，應留意是否有阻塞型睡眠呼吸中止症，必要時可透過陽壓呼吸器（CPAP）治療，改善夜間呼吸；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 研究指出，長期睡眠不足會讓人吃得更多、內臟脂肪增加，且即使短期補眠也不易完全逆轉代謝影響。

●「平日少睡一點，周末再補回來就好？」研究發現，睡眠不足除了打亂生理時鐘，也無法逆轉內臟脂肪。醫師表示，睡眠不足的代價不只是隔天精神差、容易疲倦，還可能改變食欲、增加熱量攝取，甚至影響脂肪「長在哪裡」，使脂肪更容易囤積在腹腔深處。短期補眠雖有助恢復精神，未必能迅速逆轉已經形成的內臟脂肪，已堆積的脂肪難以在短時間內消除。

這項刊登於「美國心臟病學會雜誌」（JACC）的研究，找來12名19至39歲、健康且沒有肥胖問題的成年人，隨機對照交叉試驗。受試者分別接受每晚9小時正常睡眠，以及每晚只有4小時的睡眠限制，以電腦斷層掃描追蹤腹部脂肪變化。結果發現，睡眠受到限制期間，受試者每天平均多攝取約308大卡，能量消耗卻沒明顯增加。連14天後，相較正常睡眠狀態，淨體重增約0.5公斤。另外，受試者腹部總脂肪增加約9%、內臟脂肪更增加約11%；即使之後連續3天每晚睡足9小時，內臟脂肪仍持續增加。顯示「今天熬夜、明天補眠」未必能完全抵銷睡眠不足對代謝造成的影響。

台灣減重專科醫師范亞萱表示，睡眠不足也可能影響大腦掌管「獎勵」與「食欲控制」的區域，使人不知不覺吃下更多熱量。一般情況下，多餘能量多先儲存在皮下脂肪，但睡眠不足時，脂肪分布可能出現變化，增加內臟脂肪堆積風險。不過，研究樣本僅12人，且採取每晚僅4小時睡眠的實驗條件，不能解讀成「偶爾熬夜一次就一定會胖」。范亞萱強調，真正需要注意的是長期睡眠不足成為生活常態，可能增加肥胖及代謝異常風險。如果前一晚真的沒睡飽，白天仍可安排15至30分鐘短暫午睡，有助恢復精神，但不能取代夜間規律睡眠。