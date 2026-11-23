營養師提醒，睡眠不足可能與飲食失衡、缺乏運動、生活壓力及健康狀況有關；示意圖。（123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 即使睡滿7、8小時仍覺疲倦，可能與飲食、運動、壓力及睡眠品質有關，營養師建議從代謝、行動、認知與睡眠4面向調整生活習慣。

明明睡了7、8個小時，白天卻還是精神不濟、容易疲倦，甚至出現注意力不集中、記憶力變差等情況，小心可能是身體發出的健康警訊。國泰健檢中心營養師李宜芳指出，疲倦、睡不好不一定只是睡眠不足，也可能與飲食失衡、缺乏運動、生活壓力及健康狀況有關。想要維持健康，應從「代謝力、行動力、認知力及睡眠力」四大面向著手，逐步改善生活習慣。

李宜芳表示，現代人工作忙碌，經常外食、三餐不定時，容易忽略營養均衡。許多人以為吃得飽就是吃得好，但攝取熱量充足，不代表營養足夠。想提升「代謝力」，應增加蔬菜、水果、豆類及全穀雜糧等富含膳食纖維的食物，搭配充足水分，並減少加工肉品及酒精攝取，有助維持消化道健康。

除了飲食，肌肉流失也是不可忽視的健康問題。李宜芳指出，維持「行動力」不能只靠走路，還應適度加入肌力訓練，例如深蹲、彈力帶運動等，並攝取足夠蛋白質，留意鈣質與維生素D的營養需求，維持肌肉與骨骼健康。世界衛生組織建議，成年人每周至少進行150分鐘中等強度有氧活動，並安排至少兩天肌力訓練。

不少民眾發現自己經常忘東忘西，就擔心是否出現失智症前兆。李宜芳表示，偶爾健忘、注意力不集中，可能受到睡眠不足、壓力或其他健康因素影響，不必過度恐慌，但若記憶或認知功能持續退化，甚至影響日常生活，就應尋求專業評估。

想維持「認知力」，除了閱讀、學習新事物及保持社交互動，也可參考「麥得飲食」（MIND diet），多攝取深綠色蔬菜、全穀雜糧、豆類、堅果及魚類等食物，建立有益腦部健康的飲食習慣。

至於「睡眠力」，李宜芳提醒，睡得久不代表睡得好。一般成人每晚建議睡眠約7至9小時，但睡眠品質與作息規律同樣重要。建議每天固定就寢及起床時間，白天適度接觸自然光、維持活動量，下午及晚間減少咖啡因攝取。若長期失眠、白天過度嗜睡，即使睡眠時間充足仍感到疲倦，或出現打鼾合併疑似睡眠呼吸中止等情況，應就醫檢查是否有其他健康問題。

李宜芳強調，健康管理不必一次改變所有生活習慣，可以先從每餐多吃一份蔬菜、每天增加活動量、睡前提早放下手機等小事做起。透過均衡飲食、規律運動、持續動腦及良好睡眠，逐步建立健康生活型態，才是維持長期健康的重要關鍵。