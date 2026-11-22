11月22日迎來小雪節氣，圖為黑龍江哈爾濱文廟紅牆在細雪中景象。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 小雪時節氣溫轉冷，央視提醒應養陽藏陽，避免熬夜、過量進補與久坐，並注意保暖、適度運動及防範呼吸道、心腦血管疾病與摔傷。

22日迎來小雪節氣，央視新聞報導，小雪時節，人體的陽氣潛藏起來，陰氣漸盛，養生需注意「養陽」、「藏陽」、養精蓄銳，並牢記「三不要」：不要熬夜、食補不要過量、不要久坐。

報導稱，現代醫學研究發現，對於大部分人而言，晚上11點到次日凌晨3點是生長激素分泌的高峰期。生長激素對成人的細胞修復、組織再生和能量恢復至關重要，這與中醫的「涵養陽氣」理念不謀而合。因此，小雪後盡量不要熬夜，以避免消耗陰血和陽氣。

中醫觀點，小雪宜「養陽禦寒」，適量食用羊肉、牛肉等溫性肉食，有利抵禦寒氣。當歸、生姜、羊肉湯是不錯的選擇，既可幫助溫陽散寒、溫經養血，還能改善手腳冰涼。但冬季進補也要講究飲食合理、營養均衡，防止給身體造成負擔。

此外，小雪時節，氣溫降低，戶外活動變少，室內停留時間較長，加之久坐不動，容易使人體新陳代謝減緩，血液循環減慢，從而引發身體不適。

報導指出，「冬季宜靜不宜動」其實是誤區，「冬藏」不等於「冬僵」。冬季適合開展中等強度、易堅持的運動，促進血液循環和新陳代謝，達到氣血流通效果的同時，又可避免因強度過大、心率過高而導致心臟過度負荷。

央視新聞並提醒，小雪節氣，氣溫驟降易誘發呼吸道感染及心腦血管疾病，加之雨雪天氣影響，摔傷等意外風險也隨之增加，日常要做好「四防」：防呼吸道相關疾病、防心腦血管疾病、防流感、防摔傷。

隨著冷空氣頻繁來襲，上呼吸道易受刺激，鼻腔、鼻咽等部位黏膜毛細血管會收縮與腫脹，進而誘發咽炎、鼻炎、鼻竇炎等疾病，寒冷環境也可能誘發哮喘。因此要注意保暖，少吃辛辣食物，多吃富含維生素C的果蔬。

寒冷刺激也會讓交感神經異常興奮，進而增強心臟收縮力，引發血壓波動，增加急性併發症的風險，容易導致心絞痛、心肌梗死、中風等疾病發生。因此，高血壓患者必須堅持規律服藥，並定時監測血壓變化。

流感不僅本身具有危害性，還可能引發心肺相關併發症，加劇潛在疾病。另，雪天地面濕滑，極易發生滑倒摔傷，甚至骨折。對於老年人而言，雨雪天氣應盡量減少外出，若必須外出，最好有人陪同以確保安全。

中醫還認為，小雪時節可適量食用黑色的益腎食物，如黑米、紫米、黑豆、黑芝麻、黑木耳、黑棗等，可補養腎氣、抵抗寒冷、潤肺生津。

小雪時節，隨著日照時間減少，天氣陰冷，人的情緒易處於低落狀態。可多曬太陽，這不僅能有效驅散陰寒鬱悶之氣，更有助於身體合成維生素D，提升免疫力。