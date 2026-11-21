營養師張宜婷說，果糖糖漿含果糖比率約42%至55%，蔗糖由葡萄糖及果糖組成，差別只在原料與製程不同，每公克均提供4大卡熱量，「不會因為標榜純蔗糖就比較健康」。（Cofit提供）

AI摘要 文章摘要整理： 營養師提醒，冬季手搖飲常以黑糖、蔗糖等名義讓人誤以為較健康，但糖分與熱量未必較低，燕麥奶與高蛋白飲品也可能暗藏高糖風險。

天氣轉冷，不少手搖飲店家以黑糖、手工蔗糖等推出冬季產品。營養師提醒，這類手搖飲品名常讓人誤認比較健康，實際上不僅糖分不低，還可能在補充到營養之前，先攝取過多糖分，而燕麥 奶、高蛋白手搖飲，也可能存在糖分及熱量攝取過度的地雷。

營養師張宜婷說，手搖飲甜味通常來自高果糖糖漿、液態蔗糖及黑糖，分析其組成，高果糖糖漿含果糖比率約42%至55%，蔗糖由葡萄糖及果糖組成，差別只在原料與製程不同，每公克均提供4大卡熱量，「不會因為標榜純蔗糖就比較健康」。

黑糖因精緻程度低，確實保有鈣、鉀、鐵等礦物質，但張宜婷說，含量有限，要攝取到營養之前，可能反而先攝取了過量糖分。

桂圓、紅棗、薑等冬季飲品常見食材，張宜婷提醒，為維持製作效率及風味穩定，業者針對這類食材，可能使用濃縮液、糖漿等預先調製，後續還會再額外添加黑糖、蔗糖等添加甜度，反而讓熱量加倍，若日常飲用這類飲品，可能在不知不覺間攝取過多糖分。

張宜婷建議民眾別被品名誤導，選擇手搖飲食，重要關鍵為整杯飲料糖分添加總量。

許多強調健康的飲品，標榜使用燕麥奶、添加高蛋白。張宜婷說，燕麥奶本質為植物性飲品，是碳水化合物，部分產品在製程中會透過酵素將燕麥澱粉分解成糖，因此即使標榜「無添加糖」，仍可能含有糖分。

相較於富含膳食纖維的完整燕麥，張宜婷說，燕麥奶經過研磨、過濾等加工程序，部分纖維可能流失，更接近液態澱粉飲品，而高蛋白飲料若同時添加糖精等配料，仍可能增加熱量攝取。

張宜婷建議，民眾在冬季想喝熱飲暖身，又不想攝取過多糖份時，不必每次都選無糖，但可縮小容量，改喝小杯與中杯，直接減少熱量攝取，挑選配料時應盡量避免黑糖珍珠、蜜紅豆等糖漬配料，此外，喜歡喝奶茶者，可以選擇鮮奶替代奶精，偏好水果茶者，建議以現切現榨飲品為首選。自行沖泡飲品時，可以桂圓、紅棗薑片等熬煮，不要額外添加黑糖或冰糖。