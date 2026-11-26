做雞蛋料理時可以加入如鷹嘴豆和地瓜等富含纖維的食材，不僅讓料理味道更豐富也更營養。義大利煎蛋示意圖。（圖/123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 在烘蛋或義大利煎蛋中加入地瓜、鷹嘴豆等食材，不僅能增添風味，也能讓一餐更接近每日膳食纖維建議量。

吃雞蛋 料理如烘蛋或義大利 煎蛋（ frittata）時如果想增加膳食纖維的攝取，不妨加入地瓜和鷹嘴豆。

Food Republic報導，把蔬菜加入蛋就像做無派皮的法式鹹派（quiche），把各種蔬菜融合在一起。首先把地瓜烤到軟糯且易於塗抹，最簡單是用約華氏425度烤45分鐘，接著將地瓜壓入一個烤盤中，這樣就形成一個單食材餅底。

在餅底放一杯瀝乾水的鷹嘴豆，再倒入一些打散的雞蛋，放入烤箱前加些調味料，再用同樣溫度烤半小時，美味料理就完成。

以台灣為例，根據農業部 數據，一罐鷹嘴豆有16克膳食纖維，兩顆中型尺寸的地瓜有將近8克的纖維，根據每日2千卡路里的飲食，台灣食品藥物管理局建議每天攝取28克膳食纖維，這份加入蔬菜的雞蛋料理就能滿足大部分的膳食纖維要求，加入半盎司的亞麻籽，含有約5克纖維、半罐鷹嘴豆和一顆地瓜，纖維量就達17克，超過每日攝取量的一半。

如果不喜歡吃地瓜和鷹嘴豆，可以用其他食材替代，例如以馬鈴薯代替地瓜，一顆馬鈴薯提供超過2克的纖維，再搭配其他纖維含量高的食材，一杯煮熟的扁豆能提供約15.6克膳食纖維，和這道菜的整體口味也很搭。

當然，也可加綠葉蔬菜，一大顆煮熟的綠花椰菜可以提供9克的纖維，一杯菠菜則能增加4克以上的纖維含量。