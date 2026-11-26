烘蛋加地瓜鷹嘴豆 補足膳食纖維
在烘蛋或義大利煎蛋中加入地瓜、鷹嘴豆等食材，不僅能增添風味，也能讓一餐更接近每日膳食纖維建議量。
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在烘蛋或義大利煎蛋中加入地瓜、鷹嘴豆等食材，不僅能增添風味，也能讓一餐更接近每日膳食纖維建議量。
吃雞蛋料理如烘蛋或義大利煎蛋（ frittata）時如果想增加膳食纖維的攝取，不妨加入地瓜和鷹嘴豆。
Food Republic報導，把蔬菜加入蛋就像做無派皮的法式鹹派（quiche），把各種蔬菜融合在一起。首先把地瓜烤到軟糯且易於塗抹，最簡單是用約華氏425度烤45分鐘，接著將地瓜壓入一個烤盤中，這樣就形成一個單食材餅底。
在餅底放一杯瀝乾水的鷹嘴豆，再倒入一些打散的雞蛋，放入烤箱前加些調味料，再用同樣溫度烤半小時，美味料理就完成。
以台灣為例，根據農業部數據，一罐鷹嘴豆有16克膳食纖維，兩顆中型尺寸的地瓜有將近8克的纖維，根據每日2千卡路里的飲食，台灣食品藥物管理局建議每天攝取28克膳食纖維，這份加入蔬菜的雞蛋料理就能滿足大部分的膳食纖維要求，加入半盎司的亞麻籽，含有約5克纖維、半罐鷹嘴豆和一顆地瓜，纖維量就達17克，超過每日攝取量的一半。
如果不喜歡吃地瓜和鷹嘴豆，可以用其他食材替代，例如以馬鈴薯代替地瓜，一顆馬鈴薯提供超過2克的纖維，再搭配其他纖維含量高的食材，一杯煮熟的扁豆能提供約15.6克膳食纖維，和這道菜的整體口味也很搭。
當然，也可加綠葉蔬菜，一大顆煮熟的綠花椰菜可以提供9克的纖維，一杯菠菜則能增加4克以上的纖維含量。
因為地瓜和鷹嘴豆本身纖維含量高，與雞蛋結合後能把原本偏低纖維的蛋料理升級，讓一餐更容易接近每日建議攝取量。 先將地瓜以約425度烤45分鐘至軟糯，再壓成餅底，放入瀝乾的鷹嘴豆和打散雞蛋，調味後以同樣溫度烤約半小時即可。 可以改用馬鈴薯、扁豆或綠葉蔬菜，例如一杯煮熟扁豆約有15.6克纖維，綠花椰菜與菠菜也都能明顯提高整體纖維量。
精華 FAQ
因為地瓜和鷹嘴豆本身纖維含量高，與雞蛋結合後能把原本偏低纖維的蛋料理升級，讓一餐更容易接近每日建議攝取量。
先將地瓜以約425度烤45分鐘至軟糯，再壓成餅底，放入瀝乾的鷹嘴豆和打散雞蛋，調味後以同樣溫度烤約半小時即可。
可以改用馬鈴薯、扁豆或綠葉蔬菜，例如一杯煮熟扁豆約有15.6克纖維，綠花椰菜與菠菜也都能明顯提高整體纖維量。
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