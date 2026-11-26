食品安全專家指出，蘋果表面的蠟主要是為了讓水果能保鮮，使用的都是符合食品規範的食用蠟，正常食用並無安全疑慮。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，蘋果表面的食用蠟屬食品級保護層，主要功能是延長保鮮與減少失水，正常食用不會危害健康，簡單以流動清水清洗即可。

蘋果表面光亮，是否因為塗了一層人工蠟？坊間流傳，蘋果表面的蠟可能有害健康，食用前應徹底清除，甚至有人將蘋果泡小蘇打水、用力刷洗，或煮過才敢吃。食品安全專家指出，蘋果表面的蠟主要是為保鮮，使用的都是符合食品規範的食用蠟，正常食用並無安全疑慮，不必過度恐慌。

蘋果打蠟 主要為了保鮮

美國喬治亞大學營養科學系食品安全專家Carla L. Schwan表示，蘋果及其他水果表面原本就有一層天然蠟質，稱為角質層（cuticle），也就是果粉或天然蠟層，有助於減少水分流失，抵禦微生物。

但蘋果採收後，經過商業清洗及處理，部分天然蠟質會被洗掉，因此業者會再塗上一層薄薄的食用蠟，補回原本的保護層。主要目的不是讓蘋果看起來更漂亮，而是延長保存期限。蘋果經常需要冷藏儲存數個月，再運送到市場販售。如果沒蠟層保護，水分會更快流失，果實容易萎縮、變軟、皺縮，降低品質。專家指出，若沒食用蠟，超過三分之一的蘋果可能在送達零售通路前就腐敗。

1顆蘋果 僅用1滴食用蠟

水果打蠟並非新技術，早在1924年就已開始使用。如今蘋果使用的蠟，多為食品級原料，包括蟲膠（shellac）及從棕櫚葉提取的巴西棕櫚蠟（carnauba wax），有時也會混合不同種類的蠟，以兼顧光澤、保水及表面質地。

美國凱撒醫療集團南加州分院家庭醫學科醫師Alex McDonald表示，蘋果表面的蠟用量非常少，一顆蘋果通常只使用約一滴蠟。這些食用蠟已經過食品安全評估，符合相關規範。

歐洲食品安全局曾評估巴西棕櫚蠟作為食品添加物的安全性，認為沒有基因毒性疑慮；歐盟2025年也評估指出，蟲膠用於水果表面塗層，不會對人體健康造成影響。

吃下蘋果表面的蠟，會不會累積在體內？McDonald指出，食用蠟不會被人體消化吸收，而是通過消化道，最後隨糞便排出。目前沒有證據顯示，正常食用蘋果表面的食品級蠟會危害健康，也不需要因為吃了一顆或多顆打蠟蘋果，就擔心蠟的攝取量過高。

蘋果蠟無害 流動水清洗

專家提醒，與其花費大量時間去除蘋果表面的蠟，不如把注意力放在攝取足夠的水果與膳食纖維。食用前以流動清水充分清洗即可，無須刻意用小蘇打水浸泡、長時間刷洗或煮沸，反而因為擔心食用蠟而不敢吃水果，得不償失。