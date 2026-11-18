台南市立醫院營養師詹蕥顄表示，購買時留意食品營養標示，避免高糖、高鹽及高飽和脂肪食品，也能在便利與健康之間取得平衡。（台南市立醫院提供）

AI摘要 文章摘要整理： 營養師指出，加工食品不必然不健康，關鍵在於是否屬超加工食品以及糖、鈉與飽和脂肪含量，民眾只要懂得看標示、控制份量並做好食物搭配，仍能吃得便利又均衡。

現代人生活忙碌，便利商店、即食食品成為不少外食族日常選擇，但加工食品是否都不健康？台灣台南市立醫院營養師詹蕥顄說，食品加工程度不等於營養價值，選購時可多留意糖、鈉及飽和脂肪含量，透過食物搭配與份量控制，也能兼顧便利與健康。

詹蕥顄指出，食品加工其實相當普遍，像牛奶 殺菌、蔬菜冷凍、黃豆製成豆腐，都屬常見加工方式；至於超加工食品，通常經過較複雜的製程，並使用多種原料或添加物調整風味、口感及保存期限，常見包括含糖飲料、餅乾、洋芋片、加工肉品及部分即食食品。

她提到，研究顯示，攝取較多超加工食品與肥胖、第二型糖尿病及心血管疾病 等健康問題有關，不過國際常用的NOVA食品分類系統主要依加工程度分類，並非直接判定營養好壞，像是部分全穀麵包、高纖早餐穀片、植物奶及調味優格，雖可能被歸類為超加工食品，仍可提供膳食纖維、蛋白質或維生素。

詹蕥顄認為，民眾在選購時可詳閱營養標示，優先選擇糖、鈉及飽和脂肪較低，且含蛋白質、膳食纖維的產品；針對經常仰賴便利商店解決三餐的上班族，則可掌握「全穀雜糧、蔬菜、豆魚蛋肉」三大類搭配原則。

她也分享，早餐可選五穀飯糰、茶葉蛋、無糖豆漿及蔬菜；午晚餐則可搭配地瓜、御飯糰、原味雞胸肉、豆腐或生菜沙拉，也可選擇關東煮中的白蘿蔔、菇類補充蔬菜。若想吃泡麵，可加入雞蛋、豆腐、雞肉及青菜，並減少調味包用量、避免喝湯，以降低鈉攝取。

詹蕥顄提醒，健康飲食並非完全拒絕加工食品，而是懂得選擇、控制份量及均衡搭配，減少長期攝取高糖、高鹽及高飽和脂肪食品，即使生活忙碌，也能吃得便利又健康。