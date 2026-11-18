加工食品等於不健康？ 營養師揭選購關鍵提醒留意「這3項」
營養師指出，加工食品不必然不健康，關鍵在於是否屬超加工食品以及糖、鈉與飽和脂肪含量，民眾只要懂得看標示、控制份量並做好食物搭配，仍能吃得便利又均衡。
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營養師指出，加工食品不必然不健康，關鍵在於是否屬超加工食品以及糖、鈉與飽和脂肪含量，民眾只要懂得看標示、控制份量並做好食物搭配，仍能吃得便利又均衡。
現代人生活忙碌，便利商店、即食食品成為不少外食族日常選擇，但加工食品是否都不健康？台灣台南市立醫院營養師詹蕥顄說，食品加工程度不等於營養價值，選購時可多留意糖、鈉及飽和脂肪含量，透過食物搭配與份量控制，也能兼顧便利與健康。
詹蕥顄指出，食品加工其實相當普遍，像牛奶殺菌、蔬菜冷凍、黃豆製成豆腐，都屬常見加工方式；至於超加工食品，通常經過較複雜的製程，並使用多種原料或添加物調整風味、口感及保存期限，常見包括含糖飲料、餅乾、洋芋片、加工肉品及部分即食食品。
她提到，研究顯示，攝取較多超加工食品與肥胖、第二型糖尿病及心血管疾病等健康問題有關，不過國際常用的NOVA食品分類系統主要依加工程度分類，並非直接判定營養好壞，像是部分全穀麵包、高纖早餐穀片、植物奶及調味優格，雖可能被歸類為超加工食品，仍可提供膳食纖維、蛋白質或維生素。
詹蕥顄認為，民眾在選購時可詳閱營養標示，優先選擇糖、鈉及飽和脂肪較低，且含蛋白質、膳食纖維的產品；針對經常仰賴便利商店解決三餐的上班族，則可掌握「全穀雜糧、蔬菜、豆魚蛋肉」三大類搭配原則。
她也分享，早餐可選五穀飯糰、茶葉蛋、無糖豆漿及蔬菜；午晚餐則可搭配地瓜、御飯糰、原味雞胸肉、豆腐或生菜沙拉，也可選擇關東煮中的白蘿蔔、菇類補充蔬菜。若想吃泡麵，可加入雞蛋、豆腐、雞肉及青菜，並減少調味包用量、避免喝湯，以降低鈉攝取。
詹蕥顄提醒，健康飲食並非完全拒絕加工食品，而是懂得選擇、控制份量及均衡搭配，減少長期攝取高糖、高鹽及高飽和脂肪食品，即使生活忙碌，也能吃得便利又健康。
不一定。營養師表示，加工程度不等於營養價值，像殺菌牛奶、冷凍蔬菜、豆腐都屬加工食品，未必有害；真正需要留意的是超加工食品的頻率與整體飲食內容。 應優先查看糖、鈉及飽和脂肪含量，盡量選擇較低者，並挑選含有蛋白質與膳食纖維的產品。這樣即使是便利食品，也能降低對健康的負擔。 可依全穀雜糧、蔬菜、豆魚蛋肉三大類來搭配，例如早餐選飯糰、茶葉蛋、無糖豆漿與蔬菜，午晚餐再加地瓜、雞胸肉、豆腐或沙拉，泡麵則少喝湯、少用調味包。
精華 FAQ
不一定。營養師表示，加工程度不等於營養價值，像殺菌牛奶、冷凍蔬菜、豆腐都屬加工食品，未必有害；真正需要留意的是超加工食品的頻率與整體飲食內容。
應優先查看糖、鈉及飽和脂肪含量，盡量選擇較低者，並挑選含有蛋白質與膳食纖維的產品。這樣即使是便利食品，也能降低對健康的負擔。
可依全穀雜糧、蔬菜、豆魚蛋肉三大類來搭配，例如早餐選飯糰、茶葉蛋、無糖豆漿與蔬菜，午晚餐再加地瓜、雞胸肉、豆腐或沙拉，泡麵則少喝湯、少用調味包。
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