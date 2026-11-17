每到冬天，如果特別容易疲倦、手腳冰冷，明明睡了很久，起床還是覺得沒精神，甚至體重也開始慢慢增加。中醫師周宗翰表示，若症狀持續出現，應留意是否與甲狀腺功能有關。（聯合報系資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 冬天出現怕冷、疲倦、體重變化等症狀，不一定只是天氣影響，可能反映甲狀腺功能低下或亢進，應及早檢查並規律追蹤。

每到冬天，不少人特別容易疲倦、手腳冰冷，明明睡了很久，起床還是覺得沒精神，甚至體重也開始慢慢增加。很多人以為這只是天氣變冷、活動量減少所造成的正常現象，但中醫師周宗翰表示，如果這些症狀持續出現，就要留意是否與甲狀腺功能有關。

周宗翰說，甲狀腺是人體重要的內分泌器官，主要負責分泌甲狀腺荷爾蒙，調節身體的新陳代謝、體溫、心跳及能量消耗。當天氣轉冷，人體為了維持正常體溫，會啟動一系列生理調節機制，甲狀腺也參與其中。不過，天氣冷並不代表甲狀腺一定會出問題，真正需要注意的是，原本就有甲狀腺疾病的人，冬季可能更容易感受到身體的不適。

周宗翰分享，臨床上曾遇過一名40多歲女性，原本工作能力不錯，但進入冬天後，開始覺得每天睡醒都很疲倦，即使晚上睡足8小時，白天還是昏昏沉沉，手腳也比以前更容易冰冷。她原本以為是天氣冷、血液循環不好，甚至開始喝薑茶、吃補品，希望改善手腳冰冷的問題。沒想到幾個月下來，不但疲倦沒有改善，體重還增加了好幾公斤，連排便都變得不順暢。後來經過抽血檢查，才發現甲狀腺功能低下。

周宗翰說，甲狀腺功能低下，體內甲狀腺荷爾蒙不足，身體的新陳代謝可能變慢，容易出現怕冷、疲倦、便秘、皮膚乾燥、體重增加及注意力下降等問題。尤其女性患者，有時會把這些症狀誤認為更年期、壓力大或單純年紀增長，反而延誤檢查。

相較於甲狀腺功能低下，甲狀腺亢進則是另一種完全不同的狀況。當甲狀腺荷爾蒙分泌過多，身體的新陳代謝速度加快，患者可能出現心悸、手抖、容易流汗、怕熱、體重減輕、睡眠品質下降，甚至情緒容易緊張等症狀。

周宗翰表示，有些甲狀腺亢進患者到了冬天，會覺得原本容易流汗、怕熱的情況稍微改善，因此誤以為病情好轉。但實際上，氣溫降低只是改變了身體對溫度的感受，並不代表甲狀腺荷爾蒙已經恢復正常。如果仍有心跳過快、手抖、體重持續下降或失眠等現象，就應該進一步檢查，不能自行停藥。

從中醫角度來看，甲狀腺功能異常不能單純以怕冷或怕熱來判斷，而是需要依照每個人的症狀、體質及身體狀況進行調理。

周宗翰醫師解釋，甲狀腺功能低下的患者，如果經常疲倦、畏寒、四肢冰冷，可能需要從脾腎陽氣不足、氣血運行不暢等方向評估；如果還伴隨水腫、消化不良及排便不順，也需要考慮脾胃功能的影響。

至於甲狀腺功能亢進的患者，若容易心悸、失眠、煩躁、口乾及手抖，中醫則可能從陰虛、肝鬱化熱等方向辨證。兩者的身體表現不同，調理方式自然也不一樣，不能看到冬天怕冷就一味使用溫補藥材，也不能看到容易上火就自行服用清熱中藥。

他提醒，甲狀腺疾病屬於內分泌問題，中醫調理可以作為整體照護的一環，但不能取代必要的西醫檢查與治療。患者仍應定期追蹤TSH、Free T4等甲狀腺功能指標，正在服用甲狀腺藥物的人，也不應自行減藥或停藥。

周宗翰指出，冬天保暖很重要，但也不需要為了怕冷而大量進補。日常飲食應維持均衡，尤其海帶、昆布等含碘量較高的食物，不宜刻意大量攝取，甲狀腺疾病患者更應避免自行補充高劑量碘營養品。此外，冬天容易因為天氣冷而減少活動量，長期缺乏運動也可能讓肌肉量下降，使人更容易感到疲倦。建議適度安排散步、伸展等活動，維持規律作息與睡眠品質。

周宗翰說，冬天怕冷、疲倦不一定是甲狀腺疾病，但如果發現自己比往年更怕冷、體重莫名增加，或是經常心悸、手抖、睡不好，就不要全部歸咎於天氣變化。身體的代謝狀態不會只因為換季就突然改變，持續出現的異常訊號，值得透過檢查找出真正原因。