晨跑的健康習慣未必適合每個人，改善血糖的關鍵要找出適合自己的方法；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 日本醫師指出，血糖控制不能只靠少吃澱粉與晨跑；一名50多歲男子因清晨運動後血糖反升，改為餐後步行後指標明顯改善。

每天運動、刻意減少碳水化合物攝取，血糖數值卻始終降不下來，問題可能出在哪裡？曾投入糖尿病研究與臨床診療的日本 矢野宏行分享，一名50多歲的企業經營者，長年維持運動與飲食控制，糖化血色素卻連續6年超標。進一步檢查發現，患者晨跑後的血糖飆高。醫師指出，健康習慣不一定適合每個人，改善血糖的關鍵不只是增加努力，更要找出適合自己的方法。

矢野醫師表示，曾有一名企業經營者A先生，每年定期接受健康檢查，也會自行檢視檢查結果，並透過減少碳水化合物攝取、早起後立即慢跑等方式控制血糖。

A先生當時50多歲，身材中等，平時相當重視健康。然而，他的糖化血色素（HbA1c）連續6年高於8%，始終沒有明顯改善。這段期間，他並未就醫，而是持續嘗試透過調整生活習慣改善數值。

HbA1c可反映過去約1至2個月的平均血糖狀態，卻無法呈現每天血糖的即時變化。為了進一步了解原因，醫師安排A先生使用可配戴於手臂等部位的連續血糖監測感測器，觀察一整天的血糖波動。

荷爾蒙+負荷大 促血糖上升

結果發現，A先生早上起床時，血糖已達156mg/dL，高於文中所列的空腹血糖參考值99mg/dL以下；晨跑結束後，血糖更升至接近200mg/dL。接著，他立即吃早餐，血糖又進一步上升。由於血糖還沒充分下降就吃午餐，整天的血糖數值都維持在偏高狀態，可能是HbA1c長期居高不下的原因之一。

醫師推測，這可能與清晨的荷爾蒙作用，以及慢跑帶來的身體負荷有關。清晨時，促使身體進入活動狀態的荷爾蒙可能使血糖上升。一般而言，胰島素會協助控制血糖，但若胰島素分泌不足，或身體對胰島素的反應不佳，就可能無法充分抑制血糖升高。

此外，強度較高的運動也可能促使身體分泌會提高血糖的荷爾蒙，使血糖在運動後短暫上升。A先生晨跑後的血糖變化，可能與這些因素有關。

改成餐後走15分鐘 3個月改善

了解A先生的血糖變化後，醫師建議他暫停早晨慢跑，改變運動的時間與方式。醫師請他在早餐、午餐及晚餐後，各進行15分鐘的步行，不再於清晨起床後立即慢跑。

調整後，A先生餐後血糖較不容易升高，睡眠期間的血糖也從約140mg/dL降至約100mg/dL。接受運動調整建議3個月後，他的HbA1c進一步改善至6.6%。

但這不代表晨跑一定會使血糖升高，也不能僅憑一次運動後的血糖變化，就認定它是長期高血糖的根本原因。A先生的父親與哥哥也患有糖尿病，遺傳體質可能同樣是影響因素。

醫師提醒，HbA1c會受到藥物、飲食、飲酒等多種因素影響，因此不能將改善完全歸功於運動方式的改變。這個案例真正值得注意的是，運動不只是做得越多越好，運動的時間、強度及個人身體狀況，也可能影響血糖反應。

除了晨跑，醫師也提到，部分患者原本為了健康而養成的習慣，同樣值得進一步檢視。

例如，有人每餐都喝蔬菜汁，希望補充營養；有人因為在意檢查數值，開始刻意完全不吃油脂；也有人因腰痛而每天服用市售止痛藥。這些習慣是否影響健康數值，需要依照實際飲食內容、用藥情況及個人身體狀態評估，不能一概而論。

對於血糖長期偏高的人，醫師建議不要只靠自行減少澱粉或增加運動量來處理。若健康檢查數值持續異常，應尋求醫療專業人員評估，必要時進一步檢查血糖變化，並依個人情況調整飲食、運動與治療方式。