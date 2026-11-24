醫師提醒，超級老人與阿茲海默症患者腦連結模式明顯不同，即使目前記憶正常，大腦已可能藏有早期線索；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 史丹佛大學研究發現，即使認知測驗正常，大腦功能連結模式仍可預示未來失智風險，ARC評分有助辨識高齡者的認知韌性與脆弱性。

記憶力正常，不代表大腦沒有認知退化的風險。美國史丹佛大學最新研究發現，即使認知測驗表現相近，大腦活動模式仍可能透露未來失智風險。研究也找出部分高齡者能維持出色記憶力的腦部特徵。

超級老人 關鍵在腦連結模式

這項2026年11月發表在《Science Advances》期刊的研究，試圖解答一個問題，為何有些人年過75歲，記憶力仍像45歲成年人一樣好，另一些人卻罹患阿茲海默症 ？研究團隊首先分析180名超級老人與110名阿茲海默症患者的腦部影像。超級老人是指75歲以上、記憶能力相當於45歲成年人，且其他認知功能符合年齡表現的高齡者。

研究人員利用靜息狀態功能性磁振造影（fMRI），觀察受試者安靜休息時各腦區的活動變化，再透過機器學習分析不同區域之間的功能連結。結果發現，兩組人在前額葉、顳葉及腦島等區域呈現不同的連結模式。

這些區域涉及記憶、注意力與認知控制，但並非單一腦區活動愈強就代表大腦愈健康，關鍵在於整體連結模式。

ARC評分高低 反映不同風險

研究團隊根據這些差異，建立名為ARC的阿茲海默症韌性與脆弱性腦連結評分系統。ARC評分並非測量記憶力，也不是直接檢測類澱粉蛋白，而是分析一個人的大腦功能連結較接近哪一種模式。

分數愈低，代表大腦連結模式愈接近超級老人，分數愈高則愈接近阿茲海默症患者。

在最初290人的研究組中，ARC模型區分兩組的AUC達0.85，獨立驗證組則為0.72，顯示具有一定的辨識能力。

不過，這些數據代表模型區分兩種大腦模式的能力，並不等於能以85%的準確率預測認知正常的人未來是否失智。

為了了解ARC是否具有預測價值，研究團隊進一步分析兩組共1315名55至70歲、認知功能正常的成年人。值得注意的是，這些人在接受腦部掃描時，認知測驗表現沒有明顯差異，但後續追蹤卻出現不同結果。

大腦連結愈接近阿茲海默症模式的人，未來認知功能下降速度愈快，類澱粉蛋白累積較多，進展為輕度認知障礙或阿茲海默症的風險也較高。相反地，大腦活動較接近超級老人模式的人，認知功能下降相對緩慢，疾病風險也較低。

研究最長追蹤12年，多數約5至6年。這顯示即使尚未出現健忘等症狀，大腦功能連結可能已隱含未來認知退化的風險線索。

目前阿茲海默症研究常關注類澱粉蛋白及tau蛋白等生物標記。這次研究發現，ARC評分對後續認知退化具有預測價值，在部分分析中可與現有生物標記相比，結合其他指標還可能提升預測能力。

不過，ARC仍屬研究工具，尚不能作為臨床常規篩檢或診斷依據，也無法單憑評分判定一個人將來一定會失智。

研究團隊未來希望探索，能否透過認知訓練或經顱磁刺激，調整大腦功能連結，增強認知韌性，但目前尚未證實這些方法能藉由改變ARC評分來預防或逆轉阿茲海默症。

這項研究的重要性，在於發現記憶力尚未衰退時，大腦活動可能已透露未來的認知老化方向，為更早辨識高風險族群提供新線索。