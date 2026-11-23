專家提醒，照顧失智症患者不必過度追求完美，更重要的是找到能讓照顧者不至於身心耗竭、長期持續照護的方法；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 工藤廣伸以13年遠距照護失智母親的經驗指出，照顧失智者不必過度追求正確互動，重點是讓自己不先累垮，善用資源並維持穩定心情。

面對失智症 父母，家屬往往擔心自己的言行會不會影響病情，努力不否定、不反駁，連說話語氣都小心翼翼，深怕不恰當反應讓失智症惡化。日本 長期照顧失智母親的作家工藤廣伸提醒，照顧失智症患者不必過度追求完美，即使偶爾說話比較嚴厲、接觸方式不夠理想，也不代表病情就會因此加速惡化。比起一味追求正確的照護方式，更重要的是找到能讓照顧者不至於身心耗竭、長期持續照護的方法。

工藤從2012年開始遠距離照顧罹患失智症的母親，至今已有13年。母親現年83歲。他也曾照顧罹患失智症的祖母，以及罹患惡性淋巴瘤的父親，並陪伴兩人走完人生最後一程。

工藤長年累積的照護經驗，讓他透過演講、著作及部落格分享遠距照護的技巧與心得。他表示在演講上經常收到這類提問：「我忍不住對失智症父母說了重話，會讓病情惡化嗎？」、「不知道該怎麼跟失智症家人說話，如果互動方式錯了，會不會讓病情進展得更快？」

照護資訊滿天飛 反增壓力

工藤廣伸回憶，從2012年開始照護時，失智症相關資訊主要以醫療知識為主，談論照護實務的書籍不多，個人經營的照護部落格也不像現在這麼普遍。

當時還是照護新手的他，只能透過閱讀書籍、參加演講會，一點一滴摸索相關知識。13年過去，如今書店裡有大量失智症照護書籍，資訊豐富到讓人不知道該如何選擇。

部分照顧者過度在意如何正確與失智症患者說話、互動，反而讓自己承受更多壓力。前面提到的兩個問題，就是資訊愈來愈豐富後，逐漸出現的新型態煩惱。

過去，家屬主要是因為忍不住對失智症父母態度不好，而陷入自責、後悔及自我厭惡。這類問題現在仍然存在，但近來也開始出現另一種情況：照顧者甚至還來不及處理自己的情緒，就先擔心自己的言行會對父母造成什麼影響。

工藤認為，自己持續分享照護資訊超過13年，看到這樣的變化其實感到欣慰。資訊普及或許有助於減輕社會對失智症的負面印象，家庭照護的品質也比過去有所提升。

偶爾不耐煩沒關係 盡力就好

對於家屬擔心自己說話方式不正確的問題，工藤的回答是：「接觸方式或說話方式偶爾出錯也沒關係，盡自己能力所及去做就好。」

他表示，假設有科學證據證明，採取正確的互動方式就能讓失智症病程延緩3年，自己或許也會拚命做到最好；但至少就他所知，並沒有這樣的科學依據。

雖然照護工作經常被形容為「沒有標準答案」，但他過去仍然會透過閱讀書籍及自行思考，盡可能對失智母親採取一般認為正確的互動方式。

例如，常見的照護原則包括「不要否定患者」及「順著患者的情緒回應」。有時候這些方法確實有效，但也有母親怎麼樣都無法平復情緒的日子。

他坦承始終找不到標準答案，也無法確定這些方法究竟發揮多少效果。不過，至少他知道自己已經盡力為母親做能做的事。當互動順利時，自己的自責與罪惡感也會減少。

但如果過度執著於「一定要用正確方式照顧」，最後反而讓照顧者承受巨大壓力，就完全本末倒置了。比起一味追求正確的照護方式，更重要的是找到不會讓自己身心耗竭，而且能夠長期持續照護的方法。

失智患者像照顧者鏡子

讓工藤廣伸逐漸改變想法的，是杉山孝博醫師的一段話。杉山醫師曾表示：「如果在失智症患者與照顧者之間放一面鏡子，鏡子裡照顧者的狀態，就反映了失智症患者的狀態。」

工藤將這句話理解為：「失智症患者就像是身為照顧者的自己的一面鏡子。」受到這個觀念影響，他不再隨著母親的狀態起伏而過度擔憂，反而開始更重視自己能否維持愉快、穩定的心情。

畢竟，就像人類無法阻止衰老一樣，即使透過照護及藥物能讓失智症病程減緩，也無法完全阻止疾病進展。因此他認為不必追求完美，偶爾用錯互動方式也沒關係。

工藤表示，自己之所以能持續照顧失智母親超過13年，最重要的原因，就是一直設法減輕自己的壓力。如果照顧者自己先倒下，照護也就無法繼續。他始終提醒自己不要想得太多，也會善用長照保險服務、充分運用可以申請的制度，避免一個人獨自承擔所有照護責任。