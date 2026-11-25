醫師指出，想讓自己更有活力，與吃什麼、喝什麼的關係可能不大，反而是要戒掉某些習慣；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，想提升精力不只要注意吃什麼，更要避免晚餐暴食、能量飲料與久坐習慣，並透過運動、睡眠與減壓改善疲倦。

中午就在辦公桌前頻頻打哈欠，早上鬧鐘一響就想再賴床，許多人都想提升精力。據美國哈芬登郵報（HuffPost）報導，醫師指出，想讓自己更有活力，與吃什麼、喝什麼的關係可能不大，反而是要戒掉某些習慣。

早餐像國王 晚餐像窮人

BetterNowMD的醫師瓦爾瓦諾（Mary Valvano）說，對精力傷害最大的習慣，可能出乎許多人意料，那就是把一天中最豐盛的一餐留到晚上吃。

她表示，「早餐吃得像國王，午餐像王子，晚餐像窮人」這句俗諺其實有生物學依據。人體細胞會依一天中的不同時段，以不同方式代謝食物，同樣一餐在早上8時與傍晚6時吃，身體把它轉為能量的能力並不相同。她說，太晚進食，尤其是深夜吃東西，會「損害血糖 水準，也影響身體從隔天餐點中獲取最佳能量的能力」。因此，如果把進食量拉到一天的前段而非後段，白天的精力可能明顯改善。

晚上大吃之所以對精力不利，一大原因是會干擾睡眠。瓦爾瓦諾指出，豐盛的宵夜或晚餐會擾亂人體自然的晝夜節律，使人更難獲得優質睡眠。Parsley Health的內科醫師維傑蒂拉卡（Ruvini Wijetilaka）也說，睡眠不足，特別是缺乏深層睡眠，必然會耗損精力。因此，如果習慣吃大份晚餐，又沒有睡滿建議的每晚7至9小時（許多成年人都做不到），就應該立刻改掉這個習慣。

喝多能量飲 恐導致發炎

報導指出，除了避免晚上大吃、確保睡眠充足，還有幾項習慣也可能拖垮精力。

首先是能量飲料。專家說，常喝能量飲料的人，精力可能反而被消耗。研究也顯示，能量飲料可能危害心臟與腦部健康、引發發炎、使血壓升高等。

相較之下，其他含咖啡因的飲品則可能有幫助。瓦爾瓦諾說，從茶，尤其是綠茶或發酵茶攝取咖啡因，有助於支持負責為細胞製造能量的粒線體，進而提升精力。

其次是久坐不動的生活方式，以及高糖、高度加工食品的飲食，這些都會導致精力不佳。田納西州查塔努加的醫師凱爾瓦斯（Danielle Kelvas）說，規律運動能增加流向大腦與肌肉的血液與氧氣，有助提升精力，建議每天至少進行30分鐘中等強度運動，例如快走、騎自行車或游泳。

在飲食方面，凱爾瓦斯建議多吃未經加工的原型食物，攝取多樣化的水果、蔬菜、全穀類與瘦肉蛋白質，並避免攝取過多糖分與加工食品，因為這些會造成能量驟降。

冥想或瑜伽 助減緩壓力

最後，長期壓力也是精力下降的主因，疲倦是壓力與情緒耗竭的已知副作用。凱爾瓦斯建議，可以透過冥想、深呼吸或瑜伽等方式來減壓，提升精力。

報導指出，偶爾覺得有點疲倦，通常不必擔心，做些簡單調整就能改善。但根據哈佛健康（Harvard Health），如果疲倦持續超過一兩周，應該就醫，若同時出現發燒、食欲不振或呼吸急促等其他症狀，更應盡快就診。

凱爾瓦斯說，精力不足可能與多種健康狀況有關，例如感染、甲狀腺功能低下、甲狀腺功能亢進與睡眠障礙；缺乏運動、營養不良與壓力等生活方式因素，也可能導致精力不振。如果持續感到精力不足，最好與醫師談談。