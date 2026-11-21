芽菜。圖／AI生成

AI摘要 文章摘要整理： 美國芽菜食物中毒事件顯示，苜蓿芽等芽菜可能在種子階段就受污染，清洗不足以完全去除風險，最好加熱食用並注意高風險族群避免生食。

苜蓿芽、豆芽菜常出現在沙拉、三明治及健康餐盒中，許多人認為新鮮蔬菜生吃比較健康，卻忽略芽菜也可能藏有致病菌。美國近期爆發芽菜食物中毒事件，提醒大家要注意生食風險。

前些時候，美國明尼蘇達州爆發芽菜食物中毒，美國疾病管制與預防中心（CDC ）11月9日公布調查結案，確認全美16州共有77人感染，其中64人感染大腸桿菌、10人感染沙門氏菌，另有3人同時感染兩種細菌，已知有6人住院，但沒有死亡病例。

調查發現，感染源與受污染的苜蓿芽種子有關。由於芽菜生長需要溫暖、潮濕的環境，這些條件不只適合種子發芽，也有利於細菌繁殖。

若種子在生產或處理過程中受到污染，即使後續發芽過程看似正常，也可能讓病原菌隨著芽菜生長。

這也解釋了為什麼芽菜即使外觀看起來新鮮、清洗過，仍不代表完全沒有食安風險。細菌可能在種子階段就已存在，單靠沖洗不一定能徹底去除。

容易藏汙納垢 加熱再吃

我們也常在沙拉、潛艇堡、涼拌菜中吃到苜蓿芽、豌豆苗、綠豆芽等芽菜，尤其蔬食族及注重健康飲食的人，經常將芽菜當成生食配料。

芽菜莖葉細小、容易藏污納垢，非即食產品應充分清洗，最好加熱後再吃。包裝上即使沒有特別標示「須清洗」，也不能因此認為所有芽菜都能直接生食。想吃芽菜補充膳食纖維及營養，不必完全拒絕，但應注意以下幾點：

1.芽菜煮熟再吃，比單純清洗更安心

芽菜建議充分加熱，例如汆燙、煮湯或炒熟，降低大腸桿菌、沙門氏菌等病原菌造成感染的風險。美國FDA也提醒，充分烹煮蔬菜有助於殺死有害細菌。

2.清洗時以清水充分浸泡、反覆漂洗

食藥署曾針對小豆苗進行清洗實驗，發現清水浸泡15分鐘後再漂洗5次，或浸泡15分鐘、流水沖洗5分鐘後再漂洗5次，都能明顯降低大腸桿菌群含量。

不過，這只能降低微生物數量，不能保證完全去除病原菌，更不能取代加熱。

3.沙拉、三明治中的生芽菜可要求不加

外食購買沙拉、潛艇堡或健康餐盒時，可留意是否含有生苜蓿芽、豆芽或其他芽菜。若不確定來源及處理方式，可以請店家不要添加，或選擇有充分加熱的餐點。

4.長者、幼童、孕婦及免疫力較弱者避免生食

美國FDA特別提醒，5歲以下幼童、65歲以上長者、孕婦及免疫力較弱者，應避免食用生的或未充分煮熟的芽菜，包括苜蓿芽、綠豆芽、蘿蔔嬰等。這些族群一旦感染食源性病原菌，可能出現較嚴重的併發症。

營養足 未必生吃才健康

另外，芽菜應冷藏保存，處理前後洗淨雙手、刀具及砧板，並避免與生肉、生魚等食材交叉污染。

大腸桿菌感染可能出現劇烈腹痛、腹瀉，甚至血便；沙門氏菌感染則常見腹瀉、發燒及腹部絞痛。若食用後出現血便、持續高燒、嚴重腹痛或脫水等情形，應儘速就醫，尤其幼童及長者更不能輕忽。

芽菜營養豐富，但不代表一定要生吃才健康。與其去追求沙拉中的新鮮口感，不如先做好清潔與加熱，才能夠兼顧營養與食品的安全。