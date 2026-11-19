花椰菜屬十字花科蔬菜，研究發現，經常攝取十字花科蔬菜與較低的癌症及心血管疾病風險相關。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 文章建議50歲後女性優先攝取9類食物，從莓果、魚類到全穀與橄欖油，藉由補充纖維、優質蛋白與好脂肪，幫助維持骨骼、心血管與整體健康。

女性進入熟齡階段後，隨著雌激素逐漸下降，骨質流失、心血管疾病 等健康風險也會隨年齡增加。

雖說沒有任何一種「超級食物」能單獨延長壽命，但經常選擇富含纖維、優質蛋白質、好脂肪、維生素及植化素的天然食物，有助於維持身體機能，降低慢性疾病風險。以下9類食物，是女性進入熟齡階段後，可以優先安排在餐桌上的選擇。

1.莓果類

藍莓 、草莓、覆盆子富含膳食纖維、維生素C及花青素等植化素。研究顯示，攝取花青素能降低心血管疾病、第二型糖尿病與認知功能下降風險，並減少熟齡女性的衰弱與心理健康風險。

2.脂肪魚

鮭魚、沙丁魚、鯖魚富含 Omega-3 脂肪酸，能調節「發炎老化」（慢性發炎反應）。長期追蹤研究發現，年長女性血液中的海鮮來源Omega-3的濃度較高，與較低的死亡風險有關。

3.豆類

黃豆、黑豆、毛豆、鷹嘴豆等兼具植物性蛋白質與膳食纖維。研究指出，女性多攝取豆類與全穀物纖維可降低乳癌風險；攝取植物性蛋白亦與降低失智症、心臟病及全因死亡風險相關。

4.堅果種子

杏仁、核桃、奇亞籽、亞麻籽富含不飽和脂肪、纖維與植物蛋白。研究顯示，每週吃堅果超過2次的女性，心血管疾病死亡風險較低，且更具健康老化的優勢。

5.全穀物

燕麥、藜麥、糙米等全穀物保留了胚芽與麩皮，比精製穀物營養價值更高。研究證實，多吃全穀物有助維持代謝健康、抑制體重上升，並降低心血管疾病死亡率。

6.優格與發酵乳製品

停經後骨質流失加快，發酵乳製品富含鈣質，規律攝取能維持骨礦物質密度；其所含 益生菌還能維護腸道多樣性菌相，進而提升免疫與腸道機能。

7.橄欖油

橄欖油富含單元不飽和脂肪與多酚抗氧化物。研究顯示，地中海型飲食搭配堅果及橄欖油，與較低的心肌梗塞、中風等心血管事件風險相關。

8.十字花科蔬菜

花椰菜、青花菜、高麗菜含「硫代葡萄糖苷」，經切碎咀嚼轉化後可協助體內抗氧化與解毒代謝。研究顯示，常吃十字花科蔬菜能降低癌症與心血管疾病風險。

9.酪梨

酪梨含有不飽和脂肪、膳食纖維、鉀及多酚等植化素，對維持心血管健康相當有利。研究發現，增加酪梨攝取可能有助於降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）。尤其當酪梨取代奶油、加工肉品等富含飽和脂肪的食物時，有助降低心血管疾病風險。不過酪梨熱量也不低，因此仍應適量攝取。

堅果。（圖/AI生成）

莓果優格。（圖/AI生成）

酪梨。（圖/AI生成）