雞肝。 圖/123RF

AI摘要 文章摘要整理： 補鐵來源不只紅肉，雞肝、牡蠣、扁豆、豆腐、菠菜、黑巧克力與燉番茄都可提供鐵，但吸收率不同，搭配維生素C並避開抑制吸收的食物更重要。

提到補鐵，很多人第一個想到牛、豬等紅肉，但其實鐵質來源多元，從動物內臟、海鮮到豆類、蔬菜，甚至黑巧克力，都能提供鐵。其中部分食物以一份計算，含鐵量甚至高於一般紅肉。不過，不同食物的份量、鐵的型態及人體吸收率各有差異，不能只看食物本身的含鐵量，以下是美國health.com網站營養師推薦的含鐵食物。

1.雞肝

動物內臟除了提供蛋白質，也含有多種維生素、礦物質，其中雞肝是含鐵量較高的食物。動物性食物所含的主要是「血基質鐵（heme iron）」，人體通常較容易吸收。

一般而言，血基質鐵的吸收率約可達25%，植物性食物中的「非血基質鐵（non-heme iron）」則約17%，但實際吸收率仍會受到飲食組合及個人身體狀況影響。

2.牡蠣

牡蠣是含血基質鐵的海鮮來源之一，對於鐵需求較高的人，例如月經量較大的女性，或體內鐵儲存量偏低者，可作為飲食中的鐵質來源。不少人喜歡生食牡蠣，但生食可能增加感染細菌的風險，尤其是弧菌等食源性病原體，因此食用前充分加熱較安全。

牡蠣 。(圖／123RF)

3.扁豆

扁豆是植物性食物中相當集中的鐵來源，一杯熟扁豆約含6毫克鐵。雖然植物性鐵的吸收率不如動物性血基質鐵，但扁豆本身含鐵量高，對素食者、純素者尤其重要。

扁豆可加入湯品、咖哩、沙拉，也能製成植物肉排，是兼具蛋白質與鐵質的食材。

4.豆腐

豆腐由黃豆製成，黃豆本身含有非血基質鐵，因此豆腐也是植物性飲食者常見的鐵質來源。

豆腐蛋白質含量高、料理方式多元，可以煎、烤、炒，也能加入湯品或沙拉。對減少肉類攝取的人來說，豆腐可同時補充植物性蛋白質與鐵。

豆腐。(圖／123RF)

5.菠菜

菠菜經常被視為補鐵食物，一杯熟菠菜約含6毫克鐵。不過，菠菜中的鐵屬於非血基質鐵，吸收會受到其他食物成分影響，因此不能單看含鐵數字。

吃菠菜時搭配富含維生素C的食物，有助提高植物性鐵的吸收。例如菠菜沙拉搭配柑橘類水果，或將炒菠菜擠上檸檬汁，都是簡單的搭配方式。

菠菜。圖/123RF

6.黑巧克力

巧克力也能補鐵，關鍵在於可可。天然可可豆含有鐵，製成可可粉及巧克力後，鐵質相對集中；一般而言，可可固形物比例較高的黑巧克力，鐵含量也比牛奶巧克力高。

不過，黑巧克力仍屬高熱量食品，部分產品含糖量也不低，不能因為含鐵就無限制食用。若想當作點心，可選擇可可比例較高、添加糖較少的產品，並控制攝取量。

黑巧克力。圖/AI生成

7.燉番茄

新鮮番茄本身並不是特別高鐵的食物，但經過烹煮、濃縮的番茄製品，鐵含量相對提高。番茄同時富含維生素C，能幫助人體吸收植物性食物中的非血基質鐵，因此適合與豆類、菠菜等含鐵食物一起料理。

例如用番茄燉扁豆、煮豆腐湯，或以番茄醬搭配含鐵食材，都是增加鐵質吸收的飲食方式。

燉番茄。(圖／123RF)

補鐵不只看含量 搭配吃更重要

想透過飲食補鐵，除了挑選含鐵食物，也要注意「怎麼吃」。

1. 搭配維生素C高的食物：植物性鐵的吸收率較低，可以搭配富含維生素C的食物，例如甜椒、檸檬、芭樂、奇異果、柑橘類等，幫助提升鐵的利用率。

2. 避開影響吸收的食物：有些飲食成分可能降低鐵吸收。例如乳製品中的鈣，以及穀物、豆類中的植酸，都可能影響非血基質鐵的吸收。因此，如果需要積極補鐵，可避免在同一餐大量搭配這些食物。

3. 分辨鐵的類型：肉類、魚類及海鮮主要提供「血基質鐵」，植物性食物則以「非血基質鐵」為主。均衡攝取不同來源的食物，有助於獲得足夠鐵質。

醫師提醒，如果已經確定缺鐵，甚至出現缺鐵性貧血，光靠增加高鐵食物未必足夠。缺鐵原因可能與飲食不足、慢性失血、月經量過多或腸胃道吸收不良等有關，應找出原因並接受適當治療。醫師評估後，必要時會搭配鐵劑補充，不能單靠「多吃紅肉」自行處理。

食物鐵含量 製表/元氣周報