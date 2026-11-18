骨質流失幾無警訊，是現代人的健康危機。示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 骨質疏鬆常被忽視，卻可能因輕微跌倒就引發骨折；醫師提醒及早做骨密度檢查、規律肌力運動，並補充鈣質與維生素D，才能降低失能風險。

骨鬆 是隱形殺手，常因沒有症狀而被忽視，打噴嚏或是彎腰拿東西，就可能引發骨折。台灣中國醫藥大學附設醫院骨科 部主任邱詠証強調，治療骨鬆永遠不嫌晚，但愈早開始效果愈好，不要等到發生問題，才開始重視骨骼健康。

骨鬆沒症狀 骨折才知骨本流失

歷經艱辛治療，50多歲陳姓乳癌病友抗癌之路走得辛苦，體內骨本逐漸被淘空，嚴重骨鬆，但因沒有症狀，並未接受治療。年初只是輕微跌倒，手臂撐地導致前臂橈、尺骨骨折，打上鋼板固定位置；術後一、兩個月，在家裡彎腰搬花盆，豈料鋼板竟硬生生把自己的骨頭壓斷，手骨再度被壓斷，原因就是骨質疏鬆，不堪受力。

「骨質疏鬆是沉默的疾病，即使骨密度數字惡化，但在漫長病程中，患者幾乎沒有痛感。」邱詠証說，高達七、八成的骨鬆患者是在某次跌倒、骨折送醫後，才驚覺自身骨頭早已被掏空，不堪一擊。

跌倒失能 髖椎骨折照護負擔重

「跌倒只是一瞬間，復原與照顧卻可能是一輩子。」邱詠証說，手臂骨折相對單純，如果是髖關節、脊椎骨折，則治療棘手，且長輩終日臥床，幾無生活自理能力，需旁人照顧，長期照護負擔沉重。

談起骨鬆成因，邱詠証表示，除了自然老化，自體免疫疾病（如紅斑性狼瘡）患者需長期服用類固醇，或接受過化療、放療與荷爾蒙治療的乳癌病友，均屬於骨質極度脆弱的族群，一不小心受傷、跌倒，就可能骨折，面臨手術開刀等重大挑戰。

「對於骨鬆患者來說，手術開刀就像在沙堆上蓋房子，地基不穩，結構再好的鋼板也很難穩固。」邱詠証說，很多骨折病人術後鋼釘鬆脫或癒合不良，這並非手術技術不良所致，而是患者骨質狀況太差。

如骨折患者年紀過大，且合併其他疾病，治療更為棘手。邱詠証表示，門診一名80歲骨鬆阿嬤，一次跌倒後肩膀肱骨骨折，她原本即有心臟病與腎臟病，經過評估麻醉與慢性病等風險，最後以穿戴護具替代手術，且透過高效鈣片，積極強化骨質，兩個月後，已能抬起手臂，逐漸恢復生活自理能力。

選鈣片 降低腸胃不適優先考慮

許多民眾習慣補充鈣片，但服用後卻容易引發脹氣、便祕。

邱詠証指出，傳統鈣片多屬碳酸鈣、檸檬酸鈣或磷酸鈣等「結晶鈣」，因分子結構較大，人體腸道吸收度相對有限。此外，碳酸鈣遇到胃酸後，容易產生二氧化碳氣體，如同喝下碳酸汽水，容易腹脹、身體不適，這讓許多長輩無法長期服用。

生醫材料日益精進，目前已有新型態的鈣質「非晶鈣」，分子大小僅有傳統結晶鈣的約150分之1，小分子結構可大幅提升腸道吸收效率，吸收度約為一般結晶鈣的兩倍以上，更重要的是大幅降低消化道脹氣與排便不順的困擾。

如何防治骨鬆？邱詠証提出三大核心支柱：適度進行肌力訓練、定期進行骨密度檢測（若T值小於負2.5，需及早接受抗骨鬆藥物治療），及補充足夠鈣質與維生素D。

骨質流失幾無警訊，等到骨折發生，往往付出巨大代價。一旦長期臥床、無法工作，這對肩負家計的家庭支柱來說，可是難以承受的挑戰與折磨。

邱詠証提醒，50歲以上民眾或停經後婦女，務必定期接受骨密度篩檢；另從年輕起積極儲存骨本，均衡飲食（補充足夠鈣質與維生素D）、規律運動（負重與肌力訓練）、適度日曬，唯有骨質健康，才能保有行動自主的人生下半場。