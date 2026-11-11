天氣一冷就想睡？醫：曬太陽、戶外運動有助適應

許多人天氣一冷就整天昏昏沉沉，可能與日照、退黑激素和血清素分泌有關，醫師建議，白天可多曬太陽、多做戶外活動，通常2周就能適應。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 秋冬天氣變冷易讓人倦怠，主因與日照減少、褪黑激素變化、活動量下降及體溫調節有關，醫師建議透過自然光、運動與均衡飲食來幫助身體適應。

秋冬氣溫驟降，許多人即使作息正常，卻感到精神不濟。台灣精神科醫師楊聰財表示，季節轉換期間出現倦意，可能與日照時間縮短、褪黑激素分泌變化、活動量減少及體溫調節等因素有關，一般身體約需1至2周適應，可透過多接觸自然光、適當戶外運動來幫助身體適應。

楊聰財指出，秋冬陽光照射減少，眼睛接收到的光線變少，會影響大腦生理時鐘及褪黑激素分泌，使人容易產生睡意。此外，陽光也是影響血清素的重要因素，血清素減少可能使部分人精神不振、情緒低落。

楊聰財說，天氣變冷後，人體需要透過體溫調節維持核心體溫，增加基礎代謝負擔，身體消耗更多熱量。加上氣溫驟降容易使人減少外出及活動量，血管收縮、循環趨緩，送到大腦的氧氣與營養減少，也可能引發輝昏沉感。

楊聰財表示，通常身體需要約1至2周適應季節變化。短期3至7天，體溫調節與基礎代謝會進行初步調整；7至14天後，大腦對晝夜和光線變化的神經傳導物質分泌逐漸達到新平衡。

楊聰財提醒，若超過2至3周仍持續嚴重嗜睡，白天難以集中精神，甚至伴隨情緒低落、食慾增加，特別渴望攝取碳水化合物等情況，就要留意是否有季節性情緒失調（SAD）；若睡眠時間充足仍疲倦，也應評估是否有睡眠呼吸中止症等問題。

應如何改善秋冬嗜睡？楊聰財建議，早上起床後可拉開窗簾或到戶外接觸自然光15至30分鐘，抑制退黑激素分泌，幫助調節生理時鐘；即使天冷想賴床，也應維持固定的起床及入睡時間，避免假日過度補眠。白天若真的疲倦，可午睡15至20分鐘，最好不要超過30分鐘，以免醒來反而更加昏沉。

體溫調節部分，白天工作或學習時，盡量打開窗簾讓陽光進入，並保持空氣流通，避免室內二氧化碳濃度過高加重昏睡感。也要注意保暖措施，尤其注意頸部、手腳等末梢部位保暖，避免身體因持續禦寒而過度消耗能量。

活動方面，可安排早上或中午進行20至30分鐘戶外運動，例如快走、伸展或超慢跑，同時接觸陽光、增加活動量；睡前2至3小時則避免劇烈運動，以免影響入睡。

飲食方面也要均衡，楊聰財建議，攝取優質蛋白質如魚肉、雞肉、但、豆類，還有全穀雜糧及蔬菜，也可從香蕉、牛奶、堅果、燕麥等食物攝取色胺酸，作為合成血清素及褪黑激素的原料，以及富含維生素D的香菇、鮭魚。此外，避免攝取過多精緻澱粉及高糖食物，以免血糖波動加重疲倦感，也別因天冷而忽略水分補充，輕微脫水同樣可能造成疲倦、頭暈。