頭皮護理也關乎髮質的表現，洗頭前先梳髮並以溫水預洗2到3分鐘，並依頭皮狀態選洗髮精。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師提醒，季節轉換時頭皮易出油、乾癢與頭髮亂翹，應從洗頭方式、洗髮精選擇、保濕護理到蛋白質與維生素攝取，全方位維持頭皮健康，症狀持續則需就醫。

隨著季節轉換，氣溫與濕度變化劇烈，頭皮環境可能受到影響，出現出油、乾癢、頭皮屑增加、毛躁等問題。醫師指出，頭髮容易亂翹、產生波浪狀的原因之一，可能與毛囊堵塞、變形等頭皮狀態有關。除照顧髮絲本身，也應重新檢視頭皮清潔與保濕習慣，從洗頭方式、洗髮精選擇到日常飲食，全方位維持頭皮健康。

日本 外科醫師頴川陽子提醒，夏季受紫外線、汗水及皮脂影響的頭皮，進入秋冬後更需要細心照顧。夏季末期到秋季，由於頭皮毛孔容易張開，加上出汗量較多、濕度偏高，頭皮容易悶熱，皮脂分泌造成的黏膩感也會變得明顯。

洗前先梳頭 以溫水預洗

頭皮與臉部不同，平時被頭髮覆蓋，汗水及皮脂容易積聚，因此更易影響頭皮環境。這個時期最重要的是維持頭皮清潔，尤其醫師特別強調，洗頭前的預洗，以及確實清除髒污，是頭皮護理非常重要的步驟。

1.先梳頭：洗頭前先用梳子梳理頭髮，去除附著在髮絲表面的灰塵及髒污。

2.充分預洗：以溫水沖洗頭皮及頭髮2～3分鐘，可以先洗掉大部分髒污與皮脂，也有助於後續洗髮精起泡。

醫師提醒，所謂的「徹底清潔」，並不代表必須大量洗髮精。與其增加用量，不如先用溫水充分沖洗，才是正確的清潔方式。

4大原則 挑適合洗髮精

1.頭皮容易乾燥，可考慮胺基酸系洗髮精：頭皮狀態會隨著年齡及季節改變，如果容易乾燥，可以將洗淨力相對溫和的胺基酸系洗髮精列入考慮。

2.不要只看清涼感，注意洗後感受：選購時不應只追求強烈的清涼感，更要留意洗完後是否有緊繃感，以及頭皮是否感到舒適。

3.依照季節及年齡調整產品：即使一直使用同一款洗髮精，也可能因為季節或年齡改變，而產生不同的使用感受。秋冬季節應更加留意頭皮保濕及洗後狀態。

4.頭皮按摩刷應選溫和款式：使用頭皮刷時，應選接觸頭皮不會造成刺激的。無論是幫助洗髮精泡沫均勻分布，或塗抹頭皮專用化妝水，應輕柔使用，避免過度施力。

適當保養 維持頭皮健康

許多人會為臉部使用化妝水、精華液等保養品，卻容易忽略頭皮的日常護理。頴川提醒，頭皮也應該像臉部肌膚一樣，納入日常保養的一環。除了洗頭，洗完後也應適度使用頭皮專用化妝水或精華液，維持頭皮健康。建議在洗完頭、用毛巾擦乾頭髮後進行保養，並依照自己的頭皮狀態挑選產品。

頴川表示，由於自己的頭皮比較容易出油，因此會選擇質地清爽、較為水狀的產品。至於容易乾燥、頭皮屑較明顯的人，則建議依照自身狀況挑選適合的保養品。

補足蛋白質、維生素

如果想維持頭皮與頭髮的健康，首先應留意蛋白質攝取。雞肉、雞蛋、大豆、豬肉及牛肉等食物都含有蛋白質，是頭髮生成所需的重要營養素。此外，若想兼顧頭皮血液循環及抗氧化，也可以適度攝取富含維生素A、維生素C的食物，例如水果及深綠色、黃色蔬菜，透過均衡飲食補充身體所需營養。

如果平時工作忙碌、沒有時間自己煮飯，也可以善用便利商店食品。例如，雞胸肉、茶葉蛋、納豆、鹽烤鯖魚及切好的水果，都是方便取得的選擇。

蛋白質不只是維持頭髮健康的重要營養素，也是身體日常運作及組織生成不可或缺的營養來源，因此不妨從每天的飲食開始，逐步建立均衡攝取的習慣。

頭皮屑持續出現 可就醫

除了日常清潔及保養，紫外線防護與保濕也是全年都應該注意的頭皮護理重點。平時可以透過戴帽子等方式減少紫外線對頭皮的傷害，洗頭後也應做好適度保濕，這些都是不分季節都值得維持的基本習慣。當頭皮出現異常時，許多人會自行猜測是不是太乾燥，或是使用的洗髮精不適合自己。雖然季節變化確實可能造成頭皮乾燥，但如果頭皮屑及搔癢長時間沒有改善，也可能與其他因素有關。

頴川指出，如果頭皮屑及搔癢持續出現，而且並非單純乾燥所造成，就必須留意是否與脂漏性皮膚炎等疾病有關，建議尋求醫療院所協助，找出真正原因。