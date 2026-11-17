日本作家每日步行1萬至1萬5000步，認為長壽關鍵之一是每天有目標：示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 98歲日本作家宇野千代靠著每天步行、清淡飲食與良好作息維持活力，但她更強調，讓人保持年輕的核心是每天都有想追求的目標並投入生活。

日本 作家98歲，晚年仍維持每天步行1萬至1萬5,000步、飲食盡量以蔬食為主、不吃零食等生活習慣。她認為，規律運動能讓身體保持舒適，但真正讓人維持年輕狀態的關鍵不只是走路或吃什麼，而是每天都有想追求的目標，並全心投入生活。

日本作家宇野千代曾在文章中提到，隨著年齡增長，她愈來愈關心自己的身體狀況。每天早上起床後，她會先喝一杯水，接著步行1萬步。這樣的生活安排，往往也讓她感覺腸道開始蠕動，對於容易便祕的她而言，是非常重要的日常習慣。

她表示，每天走1萬步並不只是為了活動身體，更重要的是過程令人感到愉快。無論多麼有益健康的事情，如果做起來太痛苦，就很難長久堅持。相較之下，步行是一種能活動全身的運動，也讓她感覺身體的血液循環與精神狀態都更加順暢。

宇野千代表示，剛開始養成每天步行的習慣時，偶爾也會走到一半想放棄，但持續一段時間後，反而變成每天不走就覺得不自在。完成步行後，她會感覺全身微微出汗，身體也彷彿變得輕盈。即使因病住院，她仍會在醫院走廊散步，雖然不可能每天走滿1萬步，卻依然盡可能維持活動的習慣。後來，因為疾病而一度中斷步行，她重新恢復這項習慣時，更覺得自己十分幸運。天氣晴朗的午後，她也喜歡與家人一起外出散步，將走路視為生活中的樂趣，而不只是為了健康必須完成的任務。

宇野千代曾分享，別人覺得她看起來年輕，除了化妝之外，也常對她充滿活力的肌膚感到驚訝。她認為，自己平日相當注重生活習慣，除了每天以棕刷摩擦全身，也會走路1萬至1萬5,000步。

住在鄉下時，她會在戶外步行；住在都市時，則會利用屋內空間活動。由於她不喜歡外出時受到車輛影響，會在家中打開房間之間的障子門與紙拉門，沿著榻榻米房間及走廊來回走動。她走路時會將雙臂靠近身體，採取類似跑步的姿勢，以稍微小跑步的方式快速前進。(元氣網)