1天刷牙3次仍口臭？5招習慣改善口氣

多喝水、運動、吃益生菌與膳食纖維可幫助改善腸道環境。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 口臭可能來自口腔髒污、唾液不足或腸道環境失衡，尤其便祕者更容易加重異味；可透過補水、運動、益生菌與均衡飲食改善。

明明每天認真刷牙，卻還是有口臭問題？口臭不一定是口腔清潔不徹底，也可能與唾液分泌減少、腸道環境失衡有關。尤其是長期便祕的人，腸道內的壞菌可能增加，使異味來源物質更容易產生。除了口腔清潔，也可透過補充水分、適度運動、攝取益生菌與膳食纖維等方式，調整腸道環境。

口臭的原因有哪些？

日本腸胃科醫師後藤利夫指出，口臭不一定只由單一原因造成，可從以下因素檢視。

口腔內的髒污殘留

口臭最常見的原因之一，是牙齒或舌頭上殘留髒污。食物殘渣、牙菌斑，以及附著在舌頭表面的舌苔，都可能成為口腔細菌的養分。當細菌分解蛋白質時，便會產生硫化氫等帶有異味的物質。即使每天都有刷牙，也可能忽略牙縫或舌頭的清潔。當這些髒污逐漸累積，就可能引發口臭。

唾液分泌量減少

唾液分泌不足、口腔乾燥，也是造成口臭的原因之一。唾液能幫助沖走口腔中的髒污，抑制細菌增生。當唾液減、口腔變乾時，細菌更易繁殖，會讓口臭問題明顯。例如，只有早上起床時特別在意口氣，可能與睡眠期間唾液分泌減有關。此外，兩餐間隔過長或處於緊張狀態時，也容易出現口乾。女性則可能因女性荷爾蒙減少有關。

腸道環境惡化

腸道環境失衡，也可能與口臭有關。當腸道中的壞菌分解蛋白質等物質時，會產生氨、硫化合物等可能帶有異味的物質。其中部分物質可能經腸道吸收進入血液，再透過肺部隨呼氣排出體外。尤其長期便祕的人，腸道內的壞菌可能增加，使異味來源物質更容易產生。如果口臭持續存在，建議向牙醫諮詢，確認是否有口腔疾病或其他問題。以下5習慣，有助於從生活中做好自我照護。

1.適時補水 預防便祕

如果經常感到口臭，可養成少量多次補充水分的習慣。適當喝水有助於保持口腔濕潤，也有助於預防及改善便祕。

早上喝一杯水，是容易融入日常生活的補水方式。喝水可能刺激腸道活動，促進排便。除了早晨，也可以在外出返家、洗澡前後等時段補充水分，將喝水融入日常作息，更容易持之以恆。

2.持之以恆 動得適當

平時可以增加活動時間，透過散步、伸展等輕度運動，幫助維持腸道正常運作。步行或伸展時，身體活動及腹部周圍肌肉的運作可能有助於促進腸道蠕動，進而改善排便狀況。

不必一開始就進行高強度運動，例如通勤時多走一段路、午休時散步10分鐘，或睡前做伸展運動，都可以作為日常活動的一部分。選擇自己能夠持續的方式，比勉強追求運動量更重要。

3.補益生菌 膳食纖維

日常飲食也應留意益生菌及膳食纖維的攝取。益生菌有助於維持腸道菌相平衡，而膳食纖維則能作為部分腸道益菌的養分。

益菌代謝產生的乳酸與醋酸具有抑制氨生成的作用，可能有助於口臭管理；攝取益生菌也被認為可能幫助調整口腔細菌的平衡。

想將這些營養融入日常飲食，可以在早餐搭配優格與水果，晚餐吃納豆並搭配蔬菜，或在味噌湯中加入菇類、海藻等食材，增加膳食纖維的攝取。

4.調節壓力 維護腸道

工作忙碌、壓力累積時，有些人也會發現腸胃狀況變差。腸道與自律神經彼此關聯，壓力可能影響自律神經的運作，進而改變腸道功能。適度紓壓也是維持腸道健康的方法之一。無須要求自己完全消除壓力，可以從簡單的小事開始，例如聞喜歡的香氛、睡前慢慢伸展身體，或聆聽喜愛的音樂，找出適合自己的放鬆方式。

5.合理補充 營養均衡

工作與家事繁忙時，可能很難每天落實所有健康習慣。也可考慮將含有膳食纖維或乳酸菌等成分的營養補充品，作為飲食之外的輔助選擇。不過營養補充品只能作為輔助，不能取代均衡飲食與規律運動。日常照護仍應以正常飲食及健康生活習慣為基礎，再視個人需求補充可能不足的營養素。

醫師提醒，口臭不只來自口腔清潔不足，也可能與唾液減少、腸道失衡有關；示意圖。（圖／123RF）

長期便祕與壓力會讓腸道壞菌增加，進而產生異味物質；示意圖。（圖／123RF）