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興趣消失提不起勁 恐憂鬱症警訊

翁唯真
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明明沒有做什麼事，卻總是覺得疲憊；以前喜歡的活動，如今提不起興趣，甚至連回訊息、...
明明沒有做什麼事，卻總是覺得疲憊；以前喜歡的活動，如今提不起興趣，甚至連回訊息、出門與人互動都覺得吃力，很可能是憂鬱的警訊。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

若總是提不起勁、對原本喜歡的事失去興趣，並伴隨失眠與疲憊，可能不是懶惰，而是憂鬱警訊，應及早尋求精神科評估與協助。

明明沒有做什麼事，卻總覺得疲憊；以前喜歡的活動，如今提不起興趣，甚至連回訊息、出門與人互動都覺得吃力。精神科醫師表示，該現象很可能是憂鬱的警訊，憂鬱不代表個性脆弱或不夠努力，當人長期處於壓力、睡眠不足等，都可能影響情緒、動機與日常生活能力，一旦低落情緒持續且影響生活，應及早尋求協助。

精神科醫師楊聰財指出，每個人都會經歷情緒起伏，心情就像天氣一樣，有晴天、陰天，也有下雨的時候。心理健康並不是要求自己每天都保持快樂，也不是完全沒有壓力，而是能夠辨識自己的情緒，在面對生活挫折時逐步調整，必要時懂得尋求協助。

楊聰財說，悲傷可能反映失落，焦慮可能代表感受到威脅，孤獨則可能提醒自己需要人際連結，情緒本身並不是敵人，而是身心傳遞的訊號。

他表示，現代人面臨課業、工作、人際關係等多重壓力，容易出現焦慮、疲憊、失眠及注意力不集中等問題。有些人明明知道自己有事情要完成，卻遲遲無法開始，甚至不斷責怪自己懶惰、缺乏自律，但從精神醫學角度來看，動機、注意力、情緒及執行功能都與大腦運作有關，長期壓力及睡眠障礙可能消耗心理能量，憂鬱也可能降低活動動機，不能單純以意志力不足解釋。

楊聰財提醒，若發現自己經常提不起勁、對原本喜歡的事物失去興趣、不想與人聯絡，或長期出現睡眠障礙、疲憊及負面思考，就應留意身心狀態，進一步釐清是生活節奏失衡、壓力過大，還是已經出現憂鬱症狀。尤其當情緒低落持續數周，且影響學習、工作、人際互動及基本生活功能時，應尋求精神科或身心科醫師評估。

至於如何照顧心理健康，楊聰財建議，首先要練習辨識情緒，不必強迫自己每天正向，也不要因為暫時低潮就責怪自己；其次，維持規律作息及充足睡眠，適度安排運動與休息，避免長期累積壓力；第三，保持與親友的聯繫，透過傾訴及同儕支持減輕心理負擔。

精華 FAQ

  • 若明明沒做什麼卻總覺得疲憊、對原本喜歡的活動失去興趣，甚至連回訊息、出門與人互動都覺得吃力，這些都可能是憂鬱的警訊，不能只當成懶惰。

  • 因為動機、注意力、情緒與執行功能都和大腦運作有關，長期壓力與睡眠障礙會消耗心理能量，憂鬱也會降低活動動機，因此不能單靠意志力不足來解釋。

  • 若情緒低落持續數周，並且已影響學習、工作、人際互動或基本生活功能，或長期伴隨失眠、疲憊與負面思考，就應尋求精神科或身心科醫師評估。

憂鬱症

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