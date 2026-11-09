女子實測「每天一杯橄欖油」 一個月後身體出現驚人變化

為了瞭解每天早晨喝橄欖油對身體有益是真的還是網路噱頭，自由撰稿人Megan schaltegger親身實測並記錄身體變化。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Rahime Gül）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 實測每天喝橄欖油一個月，作者感到皮膚更水潤、消化更規律。

實測每天喝橄欖油一個月，作者感到皮膚更水潤、消化更規律。 重點二： 營養師指出橄欖油宜入菜食用，較好消化且助吸收脂溶性維生素。

營養師指出橄欖油宜入菜食用，較好消化且助吸收脂溶性維生素。 重點三：橄欖油雖有益心血管，但熱量不低，天天單獨喝恐累積額外熱量。

橄欖油 營養價值高，近年來TikTok和Instagram等社群平台上興起直接喝橄欖油（Olive Oil Shots）的趨勢，聲稱這樣的食用方式不僅能促進健康還能瘦身，名模海莉比伯（Hailey Bieber）也曾表示自己每天早上喝橄欖油加檸檬。Delish報導，為了實測喝橄欖油對身體有益是真的還是只是網路上誇大的潮流，撰稿人沙爾特格（Megan schaltegger）決定每天早上喝橄欖油並喝一個月，實測後她發現自己皮膚更水潤、消化更規律，但營養師仍建議加到菜餚中，不僅更容易消化，還能幫助身體吸收其他食物中的脂溶性維生素。

沙爾特格說，特級初榨橄欖油可說是營養寶庫，富含單元不飽和脂肪和抗氧化劑，還能降低俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白、改善心血管健康和減少發炎，另外也有助於維持健康的血糖 水平和大腦健康。

營養師、運動營養專家麥克唐納（Maura MacDonald）說，橄欖油含有多酚，這是一種天然植物化合物，能幫助保護我們的細胞免受氧化壓力（oxidative stress），並支持健康的發炎反應，這些化合物還可以透過與消化系統中的細菌相互作用，幫助維持微生物多樣性和健康的腸道菌群，進而有益於腸道健康。這也是橄欖油成為地中海飲食主食的原因之一，而地中海飲食長期以來一直被認為與更好的整體健康和長壽相關。

沙爾特格說，她開始喝橄欖油後最不滿意的就是質地，太稠太黏了，吞嚥很費力，每次喝都要幫自己打氣。

沙爾特格說，喝橄欖油五天後她沒有看到明顯變化，因此感到很失望，她本來預期能立即見效，但唯一能證明她有進行這實驗的只有每天早上喝完後扁桃腺上黏了像是膠水的東西。

到了第二周，沙爾特格開始在橄欖油裡加點檸檬汁，只要能降低一點油膩感都好，柑橘類水果也很營養，加了檸檬後喝油的過程也變得較容易忍受。

到了月中，沙爾特格說她開始發現一些改善，皮膚變得更水嫩、消化更規律，多年來困擾她的飯後腹脹問題也消失了，她發現自己更容易飽腹，她認為每天早上的嘗試開始發揮作用。

隨著實驗進行，沙爾特格發現自己體力水平有所提升，雖然沒有到清早精神抖擻地起床，但下午常見的疲憊感消失了，食慾也降低，不會在兩餐間找零食吃，她覺得身體機能變得更好了。

為了做實驗，沙爾特格直接喝橄欖油，但麥克唐納說這不是最實際的食用方式，她建議把油加到日常餐食中，不只更容易消化，還能幫助身體吸收其他食物中的脂溶性維生素。

麥克唐納說，用橄欖油代替奶油等飽和脂肪，是另一種促進心臟健康的簡單方法，關鍵在於將橄欖油融入均衡的飲食模式中，而不是每天早上單獨食用。

麥克唐納說，一份常見的橄欖油份量，也就是一湯匙的橄欖油含有大約120大卡的熱量和14克的脂肪，因此兩湯匙的量就有240大卡熱量和28克脂肪，簡而言之，雖然橄欖油富含對心臟有益的單元不飽和脂肪和抗氧化劑，但同時也是高熱量。

麥克唐納說，每天早上喝一小杯橄欖油會迅速累積熱量，特別是這習慣建立在日常飲食基礎上，因為烹調日常餐點的過程就會用到油或其他脂肪，因此她建議與其把橄欖油視作需要額外補充的食品，不如在適當情況下用橄欖油代替飽和脂肪如奶油或椰子油，作為日常膳食的一部分。