3習慣戒糖 1個月瘦近5公斤

養生不只是思考該吃什麼，也可先從減少糖分攝取著手，專家建議先試行5天戒糖，米飯等主食仍可適量吃；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 日本養生實踐者ちゃお主張以「減法飲食」戒糖，先從5天減少甜食與含糖飲料開始，並搭配晨間3習慣，達到1個月瘦近5公斤與改善膚況的效果。

養生不只是思考該吃什麼，也要留意哪些食物應該少吃。日本 養生實踐者ちゃお分享，現代人容易攝取過量糖分，不妨先從連續5天減少甜食、麵包及含糖飲料開始，重新檢視日常飲食習慣。除了調整糖分攝取，她也分享每天早晨持續實踐的3個習慣，希望透過簡單的生活調整，維持身體健康。

減法飲食 重新找回健康

ちゃお1972年出生，25歲時確診罹患癌症 ，與病魔抗爭了十年，病情促使她徹底改變了生活方式和飲食習慣，並開始擔任瑜珈教練。同時，她也開始探索健康維護和營養的知識。

ちゃお認為，除了透過「加法」增加有益身體的食物，也可以採取「減法」，盡可能減少不利健康的食物，再搭配均衡且美味的飲食。

她表示，重點不是單純減少進食量，而是重新檢視哪些食物應該少吃，同時確保身體攝取足夠的必需營養素。她建議，第一步可以先從減少糖分攝取著手。

ちゃお過去非常喜歡吃甜食，即使罹癌後開始學習營養學、調整飲食，逐步戒掉食品添加物較多的食物及速食，最後仍難以戒除甜食。

糖類與蛋白質、脂肪並列為三大營養素之一，是人體所需的營養來源，但現代人的飲食習慣容易導致糖分攝取過量。糖分過多時，可能與體內蛋白質等物質結合，產生稱為「糖化」的反應，形成晚期糖化終產物（AGEs）。這類物質與老化及多種健康問題有關。

ちゃお表示，自己某次下定決心減少糖分攝取後，發現體重在1個月內減少近5公斤，皮膚狀態也有所改善。這些變化成為她持續調整飲食的動力，讓她逐漸擺脫對甜食的依賴。

碳水化合物 可適量食用

她建議，初期可先進行5天「戒糖」嘗試，減少砂糖、餅乾等零食、甜麵包、巧克力、汽水等含糖飲料，以及蜂蜜等甜味食品。

這並不代表必須完全戒除所有碳水化合物。米飯等主食仍可適量食用，重點是重新檢視吃甜食的習慣，避免攝取過多添加糖。

完成5天的嘗試後，也應以能夠長期維持為原則。當減少甜食逐漸成為習慣，可以進一步留意日常飲食中的糖類攝取量，建立更均衡的飲食模式。

晨間習慣1：椰子油漱口，作為口腔清潔的輔助方式

除了調整飲食，ちゃお也重視每天早晨的生活習慣。其中一項是使用椰子油漱口。

她每天早晨會在刷牙前，一邊準備早餐，一邊進行油漱法（Oil Pulling）。這種口腔護理方式源自印度傳統醫學阿育吠陀，做法是將油含在口中，透過漱動讓油液在口腔內流動。

ちゃお認為，口腔是食物進入消化道的入口，進食或吞嚥唾液時，口腔內的微生物也可能隨之進入消化道。她表示，油漱法無法取代刷牙帶來的清潔感，但可以作為日常口腔護理的一部分。持續漱動嘴唇及口腔周圍的肌肉，也能讓口腔周圍活動起來。她自己感覺臉部鬆弛的情況有所減少。

晨間習慣2：MCT油咖啡，減少對糖分的依賴

對習慣每天早晨喝加糖咖啡的人來說，突然減少糖分攝取，可能會覺得少了習慣的甜味。ちゃお推薦，可在咖啡中加入MCT油，也就是以中鏈脂肪酸為主的油脂。

中鏈脂肪酸與一般油脂常見的長鏈脂肪酸，在消化吸收及代謝方式上有所不同。MCT油可較快被人體吸收並用於能量供應，因此有人會將其作為飲食中的脂肪來源。

她建議，可以在早晨的咖啡中加入約1匙MCT油，作為糖分以外的能量來源。她認為，這種喝法有助於延長飽足感、維持專注力。不過，MCT油本身仍屬於脂肪，含有熱量，並非完全沒有負擔。

此外，戒糖期間不必連咖啡也一起戒掉。ちゃお表示，早晨適量攝取咖啡因，有助於提振精神及提高警覺性。不習慣喝咖啡的人，也可以將MCT油淋在早餐沙拉中。

晨間習慣3：喝檸檬水，增加日常飲水變化

ちゃお每天早晨的另一項習慣，是將檸檬榨汁後加入水中飲用。檸檬含有維生素C，可作為日常飲食中的營養來源。她認為，選擇新鮮食材、減少過度加工，也是自己實踐養生的重要原則。

相較於只使用檸檬酸等加工成分，她更重視攝取完整食物。她指出，蔬菜的皮、葉及種子等容易被丟棄的部分，也可能含有維生素、礦物質及膳食纖維等營養素。

她有時也會在檸檬水中加入未過濾的蘋果醋。這類蘋果醋可能含有被稱為「醋母」的混濁物質，其中包括醋酸菌等成分。她認為，這也是日常飲食中增加食材多樣性的一種方式。