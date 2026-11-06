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迎「立冬」 營養師教做「熱量減半」麻油雞 腎友也能吃暖冬煲

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迎「立冬」 營養師教做「熱量減半」麻油雞 腎友也能吃暖冬煲

記者趙容萱／台中即時報導
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台中榮總營養室示範補冬料理，建議民眾把握「食當季、選在地、少加工、不浪費」4原則...
台中榮總營養室示範補冬料理，建議民眾把握「食當季、選在地、少加工、不浪費」4原則。（台中榮總提供）

AI摘要

文章摘要整理：

台中榮總營養室於立冬前示範多道改良補冬料理，以少油少鹽、在地當季與惜食原則，提供民眾兼顧暖身、營養與熱量控制的進補選擇。

11月7日將迎來「立冬」，台中榮總營養室示範補冬料理。營養師許筱翎分享，改良版熱量減半的進補料理「薑香麻油豆雞鮮蔬鍋」，好吃又控制熱量；不適合吃麻油、喝高湯者可選擇「永續暖冬棒腿豆腐煲」，讓板豆腐吸收紅燒醬汁，增加料理層次與飽足感。

許筱翎提醒，現代人飲食充足，進補「補多不如補好」，建議民眾把握「食當季、選在地、少加工、不浪費」4大原則，搭配「少油、少鹽、多蔬菜、適量蛋白質」，推出「薑香麻油豆雞鮮蔬鍋」、「永續暖冬棒腿豆腐煲」、「惜食五彩麻香菇蔬拌」、「栗香地瓜雜糧飯」和「黑芝麻豆香暖飲」5樣補冬料理。

許筱翎示範改良進補料理「薑香麻油豆雞鮮蔬鍋」，麻油減量1/3，加入高麗菜、青花菜、香菇、杏鮑菇等冬季國產蔬菜作當湯底，減少貢丸、魚丸、蛋餃等加工食品用量，以雞肉搭豆腐補到蛋白質；備料時保留青花菜梗，削皮切片製成「惜食五彩麻香菇蔬拌」，一菜兩吃，熱量、鈉含量減半。

許筱翎說明，若體質燥熱者不適合吃麻油，或腎臟病友不建議喝高湯者，可選擇「永續暖冬棒腿豆腐煲」，以棒棒腿搭配板豆腐，讓板豆腐吸收紅燒醬汁，增加料理層次與飽足感。

她也提醒，進補時要留意「看不見的主食」，例如麻油雞常搭配麵線，火鍋也可能加入南瓜、芋頭、玉米、山藥等根莖雜糧類食材，若再加上白飯或麵食，容易不知不覺攝取過量澱粉；「栗香地瓜雜糧飯」取代白飯，增加飲食多樣性，但量要控制；飲品則可選擇無糖「黑芝麻豆香暖飲」取代傳統高糖甜湯。

許筱翎提醒，烹飪時須留意油脂使用量，油脂每公克提供9大卡熱量，即使是不飽和脂肪酸含量較高的植物油，仍要控制份量。

營養師許筱翎說明，薑香麻油豆雞鮮蔬鍋比傳統使用麻油減量1/3，加入當季蔬菜熬湯底...
營養師許筱翎說明，薑香麻油豆雞鮮蔬鍋比傳統使用麻油減量1/3，加入當季蔬菜熬湯底，好吃又能控制熱量。（台中榮總提供）

精華 FAQ

  • 因現代人飲食已相當充足，進補不必追求大魚大肉；改以少油、少鹽、多蔬菜與適量蛋白質，能降低熱量、鈉與負擔，也更符合日常健康飲食。

  • 這道料理將麻油減量1/3，以高麗菜、青花菜、香菇和杏鮑菇做湯底，並減少貢丸、魚丸、蛋餃等加工品，改用雞肉和豆腐補足蛋白質。

  • 體質燥熱者不適合吃麻油，腎臟病友也不建議喝高湯，可改選棒腿豆腐煲；同時還要留意麵線、地瓜、芋頭等看不見的主食與油脂攝取量。

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