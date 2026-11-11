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刷牙不用馬上漱口 含氟牙膏防蛀

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刷牙後應吐掉多餘泡沫，但不要立刻用大量清水漱口，含氟牙膏能讓氟化物停留牙面，提升...
刷牙後應吐掉多餘泡沫，但不要立刻用大量清水漱口，含氟牙膏能讓氟化物停留牙面，提升抗酸與防蛀效果；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

網路流傳刷牙後不要吐泡沫的說法並不正確，重點是吐掉多餘牙膏後不要立刻大量漱口，讓含氟牙膏留在牙面發揮防蛀作用。

近期網路熱議「刷完牙不要漱口」，甚至傳出牙膏泡沫不能吐掉。其實正確做法是吐掉多餘泡沫、不要用大量清水沖洗，讓含氟牙膏留在牙齒表面，幫助預防蛀牙。

刷完牙反覆漱口，把滿嘴的泡泡和牙膏味沖洗乾淨，應該是大部分人的刷牙習慣。

然而近期網路流傳「刷完牙不要吐掉泡沫，蛀牙機率可減少26%」的說法，經MyGoPen查證，原意其實是提醒大家「刷牙後不要立刻大量漱口，並不是要把牙膏泡沫吞下肚。」

英國國民保健署（NHS）也建議，刷牙後應吐掉多餘牙膏，但不要馬上用清水漱口。原因是含氟牙膏中的氟化物能幫助牙齒抵抗酸侵蝕、促進琺瑯質再礦化；若立刻用大量清水沖洗，會把留在牙齒表面的氟化物一併帶走，降低防蛀效果。

但如果實在不習慣完全不漱口，可以只用一小口水輕輕漱過再吐掉，避免像過去一樣用一大杯水反覆沖洗。切記是吐掉泡沫，不是吞下牙膏。刷牙後的30分鐘內也要避免進食或飲水，讓氟化物有足夠的時間停留在牙齒表面作用。

想預防蛀牙，除了漱口方式，刷牙時間與牙膏選擇也很重要。NHS建議每天至少刷牙2次，每次約2分鐘，尤其睡前刷牙不可少。

刷牙時應涵蓋牙齒外側、內側及咬合面，不要只刷看得到的地方；牙刷可選小刷頭、軟毛或中軟毛款式。牙刷或電動牙刷都可以，重點是確實清潔每顆牙齒。

牙膏則要選擇含氟產品，成人使用至少含1,350ppm氟的牙膏，購買時可查看包裝標示。牙縫容易卡牙菌斑，建議搭配牙線或牙間刷清潔，最好在刷牙前使用牙線。

不少人習慣刷完牙立刻使用漱口水，認為多一道清潔程序更安心，但NHS提醒，即使是含氟漱口水，也不建議緊接在刷牙後使用，以免沖淡牙膏留下的氟化物。

若有用漱口水的習慣，可改在午餐後等其他時段使用；若是牙醫開立的特殊漱口水，例如牙周治療用藥，則應依醫師指示使用。

刷牙後少漱口並不是新的潔牙成式，而是讓含氟牙膏發揮作用的習慣。記得「吐掉、不大量漱口」，再搭配每天確實刷牙、清潔牙縫，才能更有效維護口腔健康。

精華 FAQ

  • 可以吐掉多餘泡沫，但不建議立刻用大量清水反覆漱口；若真的不習慣，可只用一小口水輕輕漱過再吐掉，重點是保留氟化物在牙面。

  • 因為含氟牙膏中的氟化物能幫助牙齒抵抗酸侵蝕、促進琺瑯質再礦化；若立刻大量沖洗，會把留在牙齒表面的氟化物帶走，降低防蛀效果。

  • 每天至少刷牙2次、每次約2分鐘，睡前尤其重要；牙膏選含氟產品，成人至少1,350ppm，並搭配牙線或牙間刷清潔牙縫，效果更好。

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