早餐優質搭配 攝取4種營養

固定吃相同早餐不一定不健康，還能減少早晨決策負擔並提升進食規律，但均衡早餐應包含蛋白質、纖維、健康脂肪與部分蔬果；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 早餐不必天天變化，只要組合均衡、含蛋白質與纖維等營養，再搭配午晚餐多樣化，就能兼顧便利、飽足與整體健康。

早餐 吃同樣的食物，會不會營養不均衡？不少人擔心長期吃相同早餐，可能讓身體缺乏某些營養素。營養師指出，每天吃一樣的早餐不一定是壞習慣，固定的飲食模式反而有助於忙碌的人維持規律進食。

早上剛起床時，大腦可能還沒完全清醒，這時，如果連早餐都需要重新思考，無形中又增加一項需要做決定的事情。因此，固定吃某種早餐並不代表懶惰，而是一種提高效率的方法。

2026年發表於《健康心理學》（Health Psychology）的研究，分析參與行為減重 計畫者的飲食日記後發現，較有規律的飲食模式，包括經常重複吃相同餐點，與較好的減重成果有關。

換句話說，重複吃同樣的食物不一定代表缺乏自制力，有時反而有助於維持穩定的飲食習慣。不過，這項研究的結果並不代表重複吃任何早餐都能幫助減重，食物的營養品質仍然重要。

相同早餐好不好？ 看食材組合

美國營養師喬安娜卡茲（Johannah Katz）表示，每天吃一樣的早餐不一定有問題。如果早餐包含蛋白質、膳食纖維、健康脂肪，以及部分蔬果，就能幫助人們更容易達成營養攝取目標。

因此，與其糾結每天吃一樣的早餐是不是壞習慣，不如先檢視自己經常吃的早餐是否足夠均衡。

例如，每天吃一碗高糖穀片，與每天吃一碗搭配水果、堅果的希臘優格，雖然同樣是固定飲食模式，提供的營養卻可能有很大差異。

如果早餐能穩定提供身體需要的營養，就能成為每天可靠的營養來源。反之，即使每天更換不同食物，如果選擇的餐點大多缺乏蛋白質、纖維或其他重要營養素，也不代表飲食一定比較健康。

飲食多樣化 可避免營養不足

美國營養師薩曼莎戈勒普（Samantha Gollup）建議，如果早餐習慣固定，就應該在其他餐點和點心中增加變化。

例如，一週之內輪流攝取不同的蛋白質來源、碳水化合物、水果、蔬菜與脂肪。早餐可以維持熟悉的組合，午餐、晚餐則安排不同種類的肉類、魚類、豆類、全穀類與蔬菜。這樣既能保留固定早餐帶來的便利，也能透過其他餐點補足多樣化的營養。

除了營養問題，長期吃相同早餐也可能讓人感到厭倦。如果每天都把早餐當成不得不完成的例行公事，久而久之可能乾脆不吃，或改選擇吃完後很快又感到飢餓的食物。

因此，不必完全推翻原本的早餐習慣，只要準備兩、三種相近的組合輪流替換，就能在不增加太多思考負擔的情況下，讓早餐保持新鮮感。

如果想建立一套能夠每天安心享用的固定早餐，可以留意以下4種營養來源。

1.蛋白質：增加飽足感

蛋白質有助於維持身體組織及肌肉，也能幫助延長飽足感。早餐可以選擇雞蛋、希臘優格、茅屋起司、豆腐，或依照個人需求搭配蛋白質粉。

2.膳食纖維：幫助維持消化道健康

燕麥、全穀麵包、豆類、水果和蔬菜都能提供膳食纖維，有助於維持正常排便及消化道機能。攝取富含纖維的食物，也有助於延長飽足感。

3.健康脂肪：兼顧風味與營養

堅果、種子及酪梨都能提供不飽和脂肪。適量搭配這些食材，不僅能增加早餐的風味，也有助於讓餐點更有飽足感。

4.水果與蔬菜：補充維生素及礦物質

莓果、香蕉、菠菜和番茄等，都可以輕鬆加入早餐。例如，在雞蛋中加入菠菜、吐司搭配番茄，或在優格與燕麥中加入水果，即使只是少量蔬果，也能增加食材的多樣性。

整天的飲食品質 才是關鍵

營養師凡達娜謝斯（Vandana Sheth）表示，準備一套固定的早餐，確實能讓忙碌的早晨更輕鬆，也有助於讓一天從營養充足的一餐開始。真正重要的是整體飲食品質，以及一整天、一整周是否攝取足夠多樣化的食物。

因此，如果你已經找到自己喜歡、方便準備的早餐，不必為了追求飲食變化而刻意放棄。只要確認早餐包含蛋白質、膳食纖維、健康脂肪及水果或蔬菜，再透過午餐、晚餐與點心輪流搭配不同食材，就能兼顧便利與營養。