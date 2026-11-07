長者跌倒4大易骨折部位 3招防跌
骨科醫師指出，長者清晨或夜間起身最易跌倒，骨質疏鬆者常傷及手腕、肩膀、髖關節與脊椎，應以放慢動作、改善環境與控制慢病來預防。
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骨科醫師指出，長者清晨或夜間起身最易跌倒，骨質疏鬆者常傷及手腕、肩膀、髖關節與脊椎，應以放慢動作、改善環境與控制慢病來預防。
75歲宏仁集團總裁王文洋日前在家中起床時不慎跌倒，造成大腿骨折，緊急送往台大醫院手術治療。台灣台安醫院骨科主任羅永智表示，長者清晨起床或半夜上廁所時跌倒，在臨床上很常見，尤其高齡者常伴隨骨質疏鬆，一旦跌倒，易造成手腕、肩膀、髖關節及脊椎等四大部位骨折。
跌倒最容易傷到哪些部位？羅永智說明，主要取決於跌倒方向。如果身體往前傾倒，多數人會本能伸手撐地，容易造成手腕或肩膀骨折。若往後跌坐，臀部直接撞擊地面，則可能造成髖關節骨折，撞擊力量較大時，甚至可能發生脊椎壓迫性骨折。
羅永智表示，手腕、肩膀、髖關節及脊椎，是骨質疏鬆性骨折常見四大部位，其中髖關節與脊椎骨折尤其值得注意。女性停經後骨質流失加快，比男性更早面臨骨鬆問題，部分女性六、七十歲便可能出現骨質疏鬆性骨折，男性相對較晚，但到了75歲以上，男女都應高度警覺骨質流失風險。
為何清晨起床特別容易跌倒？羅永智解釋，部分長者本身有血壓、糖尿病等慢性疾病，起床時可能出現頭暈、姿勢性血壓變化，加上剛睡醒時身體協調性尚未恢復，若急著下床，就容易失去平衡。
羅永智建議，起床切忌操之過急，不要立刻起身，可以先在床上伸展、活動四肢，讓身體逐漸清醒，再慢慢坐起、確認沒有頭暈後才站立。半夜起床上廁所時，務必打開電燈，保持動線明亮，避免因視力不佳、踩到雜物而跌倒。
羅永智強調，預防長者跌倒有三大重點，包括維持骨密度與肌力、妥善控制慢性疾病，以及放慢日常動作。尤其白內障、血壓及血糖控制不佳，都可能增加跌倒風險，應積極就醫處理。
臨床上最常見的是手腕、肩膀、髖關節與脊椎這4個部位，尤其骨質疏鬆者更容易骨折，其中髖關節與脊椎骨折的後果通常較嚴重。 因為長者可能有姿勢性血壓變化、頭暈、剛睡醒協調性不足等問題，若又急著下床或走動，身體較難即時維持平衡，風險就會升高。 重點是維持骨密度與肌力、控制血壓和血糖等慢性疾病，並放慢起床與走路動作；夜間如廁要先開燈，避免踩到雜物或因視線不佳而跌倒。
精華 FAQ
臨床上最常見的是手腕、肩膀、髖關節與脊椎這4個部位，尤其骨質疏鬆者更容易骨折，其中髖關節與脊椎骨折的後果通常較嚴重。
因為長者可能有姿勢性血壓變化、頭暈、剛睡醒協調性不足等問題，若又急著下床或走動，身體較難即時維持平衡，風險就會升高。
重點是維持骨密度與肌力、控制血壓和血糖等慢性疾病，並放慢起床與走路動作；夜間如廁要先開燈，避免踩到雜物或因視線不佳而跌倒。
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